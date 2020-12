Alessandro, Sofia Elena e Maria Vittoria, figli Paolo Rossi/ Dal primo matrimonio…

Paolo Rossi è morto a 64 anni e ha lasciato “orfani” tre figli: Alessandro, Maria Vittoria e Sofia Elena. Sono questi i nomi dei tre figli di Pablito, simbolo del Mondiale di Calcio del 1982. Un grande calciatore ha messo al mondo e allevato un erede? Sì ma non un erede che potesse prendere il suo posto in campo. Il primo figlio del campione è Alessandro Rossi, frutto dell’amore con la sua prima moglie Simonetta Rizzato nato proprio nell’anno dello storico mondiale. Oggi Alessandro Rossi ha 38 anni ma non ha fatto del calcio la sua vita, anzi, ha coinvolto il padre nel suo lavoro che è quello del geometra. I due hanno avuto modo di lavorare insieme nella società immobiliare fondata dal campione nella sua città, Vicenza, dove il figlio vive e lavora.

Alessandro, Sofia Elena e Maria Vittoria, chi sono i figli Paolo Rossi?

Ad Alessandro Rossi, anni dopo, si sono unite le piccole bambine nate dall’amore con la sua seconda moglie, Federica Cappelletti, ovvero Maria Vittoria e Sofia Elena di 10 e 8 anni. Proprio lo scorso febbraio, Paolo Rossi ha rinnovato le promesse a Maldive con delle seconde nozze a sorpresa, a dieci anni dal loro primo sì nel 2010, e all’altare la sua sposa si è presentata proprio con le loro bambine e a quella vista Paolo Rossi si emozionò e non poco. Lui stesso al settimanale Chi aveva raccontato: “Ha organizzato tutto mia moglie, senza dirmi nulla, ancora oggi, faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Ho pianto come un bambino”.



