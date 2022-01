Alessandro Sperduti/ L’attore è fidanzato? Amore ‘top secret’ con Lucia

Alessandro Sperduti è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. L’attore cercherà come sempre di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da devolvere in beneficenza. Ma chi è Alessandro Sperduti? I fan di fiction lo ricorderanno sicuramente ne I Medici, dove interpretava Piero De Medici, e ancora in Leonardo, dove ha interpretato Tommaso Masini.

Quella per il cinema, d’altronde, è una grandissima passione nata in giovane età: “Ho sempre avuto una grande passione per il cinema, sin da piccolo. – ha raccontato in un’intervista a Kontrokultura – Mi è stata trasmessa dalla mia famiglia ma, anche se accadeva spesso di andare al cinema, non è mai diventata un’abitudine: la possibilità di vedere ogni volta un film diverso su uno schermo così grande, quindi, era sempre un evento.”, ha aggiunto l’attore.

Alessandro Sperduti è fidanzato con Lucia

Il successo in TV va di pari passo con una vita privata altrettanto soddisfacente. Alessandro Sperduti è però molto riservato quando si parla di vita amorosa. Dalle poche parole da lui pronunciate sull’argomento sappiamo che è fidanzato (o almeno lo era al momento delle dichiarazioni) e che lei si chiamerebbe Lucia. Oltre al suo nome non si conosce però altro sulla donna oltre al fatto che entrambi condividono questa grande passione per il mondo del cinema.

