Alessandro Sposito e Pamela Fersini tornano a Uomini e Donne/ Crisi profonda e…

Alessandro Sposito e Pamela Fersini tornano a Uomini e Donne

Tempo di ritorno nello studio di Uomini e donne dove oggi, nel corso dell’ultima puntata settimanale, saranno riaccolti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Sposito e Pamela Fersini. L’ex cavaliere e l’ex dama si sono conosciuti proprio nel parterre del trono over e, dopo una breve frequentazione, hanno deciso di lasciare la trasmissione per poter vivere la storia nella quotidianità. Un rapporto che sembrava procedere a gonfie vele al punto che la coppia, al magazine ufficiale della trasmissione, aveva confidato di avere importanti progetti di vita insieme.

“Penso a lui dal primo momento come il padre dei miei figli. Adoro come si comporta con i bambini e anche il modo in cui parla con loro, di loro. Credo che sarà un ottimo compagno e un ottimo padre”, aveva ammesso la dama che, oggi, con Alessandro, sta affrontando un momento difficili.

La crisi di Alessandro Sposito e Pamela Fersini

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Sposito e Pamela Fersini stanno vivendo un periodo particolarmente complicato. La coppia starebbe vivendo una vera e propria crisi al punto che lui sarebbe intenzionato a lasciarla. Alessandro, infatti, accuserebbe Pamela di dedicare poco tempo al rapporto e di non concedergli le giuste attenzioni. Stanco di tutto, l’ex cavaliere sarebbe pronto a mettere un punto al rapporto.

Tra i due ci sarebbero vari problemi di convivenza, ma anche di gelosia. Alessandro, infatti, non nasconde di essere molto geloso della compagna. Una situazione difficile che Maria De Filippi cercherà di risolvere. La conduttrice riuscirà a far trovare un punto di incontro ai due?

