Alessandro Sposito: “Pamela? Con la lontananza i problemi piccoli si ingigantiscono”/ L’ex Uomini e Donne…

Alessandro Sposito e la storia d’amore con Pamela

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, tra le coppie nate, c’è anche quella formata da Alessandro Sposito e Pamela. Una coppia che, lontana dai riflettori, sta provando a costruire qualcosa di importante. A causa della lontananza, però, non sempre è facile. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, infatti, per lavoro, si trova a Palma de Maiorca dove resterà ancora per un po’ impedendogli di fare le vacanze con la famiglia e tornare in Italia.

Uomini e donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la gravidanza provoca la crisi d'amore?/ "Si é..."

“Come in tutte le coppie ci sono dei momenti alti e dei momenti bassi. La lontananza sta giocando uno scherzo cattivo, perché i problemi piccoli si amplificano. Lei viene qui ogni 15 giorni, la vedrò settimana prossima. Cerchiamo di aggiustare le cose. Non nascondo che abbiamo avuto dei momenti di crisi, in cui ci siamo chiesti se continuare o meno” – ha raccontato Alessandro in un’intervista esclusiva rilasciata al portale TAG24- “Abbiamo sempre superato ogni ostacolo, ma a volte si ripropongono e dobbiamo lottare. Sarei dovuto andare al matrimonio del fratello il 10 agosto, ma tornare in questo periodo non è semplice“, ha aggiunto.

Uomini e donne, Alessia Cammarota: "Ci vorrà del tempo..."/ Lo sfogo sui chili di troppo

Alessandro Sposito e l’esperienza a Uomini e Donne

Ripensando all’esperienza vissuta nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Sposito, a TAG24, ha spiegato che, probabilmente, se fosse single, difficilmente tornerebbe nel programma credendo che sia lo stesso per Pamela.

“Da single non penso che tornerei a far parte del programma e penso nemmeno lei. Mi riproporrei pure, ma se ci stesse anche lei sarei imbarazzato. Come nella vita reale, se in una comitiva ti lasci con una persona e poi rientri, ti dà fastidio se quella persona flirta con un altro uomo. Vedere Pamela flirtare con un altro uomo non mi farebbe piacere“, ha concluso.

Uomini e donne, Gianni Sperti dice addio alla poltrona di opinionista?/ "Mi dispiacerebbe lasciare, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA