Si torna a parlare di truffe via bitcoin a Storie Italiane e in collegamento vi era anche oggi Antonella, la sorella di Alessandro Argentini, 59enne di Chivasso che ha deciso di togliersi la vita dopo aver perso un sacco di soldi. “Come sto? Non lo so ancora – racconta lei – non sono ancora riuscita di disporre il funerale. Oggi mi sento però sola, sono una sopravvissuta, non ho l’appoggio di famigliari vicini, di un’autorità”.

“Posso solo immaginare come si senta Francesco (un’altra vittima della truffa che sta seguendo sempre Storie Italiane ndr), perchè lui non ha niente. Io almeno la sera non vedo l’ora che arrivi la mia bimba dall’asilo nido per abbracciarla, ma pensare ad una persona che dice che non ha nemmeno i soldi per un caffè…

ALESSANDRO, SUICIDA DOPO TRUFFA BITCOIN, LA SORELLA: “C’E’ UN VUOTO”

La sorella di Alessandro ha proseguito: “Io non riesco a capire questo vuoto che si crea attorno a queste persone che hanno subito un grandissimo danno, un vuoto che ti lasciano questi truffatori ma anche il vuoto che ti lasciano le persone che invece ti dovrebbero aiutare, le istituzioni. Noi non siamo delle isole… io ho avuto grandissima forza da amici e parenti lontani, i colleghi sono stati tutti fantastici con me. Ma se una persona deve anche avere il sostegno per poter parlare e non ha nessuno, ha solo le mura di casa sua che forse non sarà più casa sua, come facciamo ad uscirne?”.

E ancora: “Abbiamo subito, non siamo fessi ne scemi, abbiamo subito un reato e quindi non vorremmo essere lasciati soli. Io non ho avuto la partecipazione delle autorità, ho solo la comunicazione di casa per gli affitti arretrati, ho questo funerale da portare avanti, ma non ho nessuno che dia una mano”.

ALESSANDRO, SUICIDA DOPO TRUFFA BITCOIN: IL COMMENTO DI ELEONORA DANIELE

Eleonora Daniele, aggiunge: “La sensazione ascoltando queste storie e che è proprio perchè è una cosa sconosciuta ai più ci si occupi di meno di queste faccende ma in realtà stanno entrando nella quotidianità. Noi pensiamo che si tratti di cose che non tocchino nessuno di noi, in realtà le testimonianze che portiamo sono di persone che vivevano una vita normalissima ma che entrano in questo mondo perchè aggrediti, non perchè se le sono andate a cerare. Noi siamo vittime della nostra ignoranza di pensare che loro se la sono andata a cercare ma attenzione perchè non è così, ci sono grandi gruppi criminali che entrano a casa tua, ti studiano, e poi aggrediscono”.

Giorgio Scura, direttore di The Crypto, precisa: “Ti aggrediscono attraverso gli smartphone e poi i Bitcoin non centrano nulla, è solo un medo per agganciare le persone, e poi ci sono grandi della Big Tech che comprano grandi quantità di pubblicità di questi strumenti. Abbiamo tutti i dati e siamo pronti a dare seguito di tutto questo”.