Alessandro Tersigni, chi è e vita privata/ L’amore con Maria Stefania Di Renzo…

Una carriera in rapida ascesa dopo la partecipazione al Grande Fratello, impegnato tra grande e piccolo schermo. Ma chi è Alessandro Tersigni? Molti conoscono le sue principali interpretazioni in fiction e film, ma pochi conoscono l’attore lontano dai riflettori: di questo e di molto altro parlerà il 43enne capitolino oggi, domenica 24 aprile 2022, ai microfoni di Da noi a ruota libera.

Alessandro Tersigni "Non ho mai tradito"/ "Più storie contemporanee? Non fa per me!"

Per quanto riguarda la vita privata di Alessandro Tersigni, l’interprete romano ha avuto una relazione dal 2007 al 2009 con Melita Toniolo, con i due spesso finiti in copertina, amati dal pubblico. Nel 2010, invece, l’inizio dell’amore con la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Una relazione bellissima, culminata nel matrimonio il 9 luglio 2016. I due, inoltre, hanno messo al mondo due figli, Filippo e Zoe.

Alessandro Tersigni/ "Mia moglie Maria Stefania Di Renzo? È la donna della mia vita"

LA CARRIERA DI ALESSANDRO TERSIGNI: DAL GRANDE FRATELLO ALLA RECITAZIONE

Cantore presso la Schola Puerorum Cappella Sistina dal 1989 al 1993, Alessandro Tersigni ha lavorato come vigile del fuoco prima di conoscere la notorietà grazie al Grande Fratello. L’attore ha partecipato alla settima edizione del reality show e si è classificato al secondo posto. Da lì in poi ha intrapreso la carriera da attore, partecipando a numerose fiction di successo: da I Cesaroni a Un medico in famiglia, passando per Il paradiso delle signore.

Considerato un sex symbol del piccolo schermo italiano, Alessandro Tersigni qualche tempo fa ha rivelato di aver qualche problema di salute. In un’intervista, l’attore ha ammesso di aver sottovalutato un piccolo dolore alla schiena, per poi scoprire di essere stato colpito dalla discopatia, malattia che indica una generica alterazione del disco intervertebrale, ovvero quel cuscinetto interposto tra una vertebra e l’altra con lo scopo di facilitare i movimenti ed ammortizzare gli urti. Nel 2018 l’attore è rimasto completamente bloccato per questa patologia, un dolore talmente forte da non riuscire ad appoggiare gli arti a terra. Fortunatamente non è spuntata un’ernia, ma Alessandro Tersigni è stato costretto a ricorrere alla ginnastica posturale per superare il problema.

MARIA STEFANIA DI RENZO E FILIPPO, MOGLIE E FIGLIO ALESSANDRO TERSIGNI/ "La mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA