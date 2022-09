Alessandro Tersigni e Lucrezia Massari: la moglie e il fidanzato/ Scopriamo qualcosa di più su di loro

Alessandro Tersigni: la carriera e la vita privata

Alessandro Tersigni torna a vestire i panni di Vittorio Conti nella settima stagione de “Il Paradiso delle Signore”, in onda dalle 16.05 su Rai 1. Prima di dedicarsi alla recitazione, Tersigni ha partecipato alla settima edizione del Canale 5 Grande Fratello in cui si è classificato al secondo posto. Nel reality show ha conosciuto Melita Toniolo, che è stata sua compagna dal 2007 al 2009. Dopo l’esordio cinematografico nel film “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia, l’attore si è fatto notare nelle serie televisive “I Cesaroni” e “Un medico in famiglia”. Dal 2015 è protagonista della soap opera “Il Paradiso delle Signore”. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è legato dal 2010 alla ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. La coppia si è sposata il 9 luglio 2016 e ha due figli, Filippo e Zoe.

Alessandro Tersigni, chi è e vita privata/ L'amore con Maria Stefania Di Renzo...

Lucrezia Massari: da Miss Italia alla soap, il fidanzato americano

Lucrezia Massari torna a vestire i panni di Flora Gentile Ravasi nella settima stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Classe 1994, Lucrezia è stata Miss Miluna Toscana a Miss Italia 2012. Dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha recitato nella fiction “Pezzi Unici” di Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto e in “Che Dio Ci Aiuti 6” con Elena Sofia Ricci. Nella soap opera di Rai 1, Lucrezia Massari interpreta Flora, la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi), marito truffatore di Adelaide datosi alla macchia e poi morto in circostanze poco chiare. Nella nuova stagione Flora avrà a che fare con Adelaide, lasciata da Umberto proprio per la giovane Ravasi. Nella vita reale Lucrezia è fidanzata con Jake, un ragazzo americano conosciuto quando lavorava in enoteca: “Finalmente ho trovato un uomo decisamente più alto della mia statura. Naturalmente oltre all’aspetto fisico che comunque ha la sua importanza, lui è diverso da chiunque avessi conosciuto prima: mi diverte, mi commuove in ogni suo gesto nei miei confronti”, ha raccontato l’attrice a Il Tirreno.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Tersigni "Non ho mai tradito"/ "Più storie contemporanee? Non fa per me!"Alessandro Tersigni/ "Mia moglie Maria Stefania Di Renzo? È la donna della mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA