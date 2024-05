Alessandro Tersigni: “Ecco perché ho lasciato Il Paradiso delle signore”/ “Ritorno di Vittorio? Possibile”

Il paradiso delle signore, Alessandro Tersigni: “Ecco perché ho lasciato il cast”

Le anticipazioni e gli spoiler lo avevano previsto e così è stato, durante l’ultima puntata de Il paradiso delle signore c’è stato l’addio di Vittorio Conti. Presente sin dalla prima puntata del prime time, il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni era diventato il punto di riferimento per gli appassionati della soap. Entrato come semplice pubblicitario piano era cresciuto diventato il proprietario del grande magazzino di Milano. Molto spazio hanno avuto anche le sue storie d’amore, le più importanti sono state quella con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e con Matilde Frigerio (Chiara Baschetti). E proprio per amore di quest’ultima ha lasciato il Paradiso.

A giorni di distanza adesso è l’attore a parlare, Alessandro Tersigni che a Tv Sorrisi e Canzoni ha affidato i suoi bilanci e le sue riflessioni e soprattutto ha chiarito perché ha lasciato Il paradiso delle signore dopo otto stagioni e quasi dieci anni di lavoro. “Era il momento di fare una pausa” ha ammesso l’attore per poi aggiungere: “Dico subito che non mi sono rotto le scatole: il “Paradiso” è una favola che tutti vorrebbero sempre raccontare… Io invece volevo cercare nuovi personaggi da costruire”

Vittorio torna ne Il paradiso delle signore? Alessandro Tersigni: “Si è allontanato per un po’”

Il paradiso delle signore ritornerà a settembre con le nuove puntate della prossima stagione ci saranno i personaggi storici come la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ed il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ma anche i più recenti a cui il pubblico si è affezionato come le nuove Veneri e Matteo Portelli (Danilo D’Agostino) fratello di Marcello. Non ci saranno Vittorio Conti e Matilde Frigerio volati ad Amasterdam ma è un addio o un’arrivederci?

Sempre durante la chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Tersigni non ha escluso il ritorno di Vittorio a Il paradiso delle signore: “È chiaro che Vittorio mancherà a tutti, ma il “Paradiso” andrà avanti tranquillamente. Ho sentito, però, che Vittorio aveva bisogno di allontanarsi un po’.” Allontanarsi per un po’ come altri personaggi hanno già fatto in passato come Tina (Neva Leoni) Roberto (Filippi Scarafia) e la stessa Marta (Gloria Radulescu) assenti per alcune stagioni e poi tornare nuovamente.











