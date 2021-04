Alessandro Tersigni/ “Mia moglie Maria Stefania Di Renzo? È la donna della mia vita”

I fan de Il Paradiso delle Signore ben conoscono Alessandro Tersigni. Il protagonista della fiction Rai è amatissimo dal pubblico che forse conosce meno quella che è la vita privata e sentimentale dell’attore. Alessandro è un uomo molto innamorato: la fortunata è l’ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo, con la quale Alessandro è sposato dal 2016. I due hanno avuto un figlio l’anno dopo le nozze, nel 2017, Filippo, che oggi ha 4 anni. “Sono stato fortunato: ho trovato la donna della mia vita che mi ha reso padre di un bambino meraviglioso.” ha ammesso l’attore in una recente intervista rilasciata a Tele Sette. Proprio l’arrivo di suo figlio è stata per lui l’ultima grande emozione provata in questi anni.

MARIA STEFANIA DI RENZO E FILIPPO, MOGLIE E FIGLIO ALESSANDRO TERSIGNI/ "La mia vita"

Alessandro Tersigni: “Mio figlio Filippo? Un bambino meraviglioso”

L’arrivo di Filippo ha stravolto la vita di Alessandro Tersigni, che infatti ha raccontato: “Ha quasi quattro anni e come tutti i bambini non conosce il male. Quando mi guarda con quegli occhioni e mi dice ‘Papà ti voglio bene’, mi sciolgo”. Prima di diventare un amatissimo attore, Alessandro è stato un protagonista del Grande Fratello. In merito a quell’avventura ha rivelato: “Col Grande Fratello sono entrato in un vortice mediatico pazzesco. Mi pagavano bene per un’ospitata in discoteca, ma non era la vita che volevo. – così la svolta – Ho avuto la forza di allontanarmene e ho frequentato una scuola di recitazione. Sono arrivati i primi ruoli e il mio sogno di attore, grazie alla mia tenacia, ha preso forma”.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda?/ Tersigni: "abbiate pazienza"ROBERTO FARNESI, PARADISO DELLE SIGNORE/ "Ho pianto di recente per..." (Domenica In)

© RIPRODUZIONE RISERVATA