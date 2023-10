Alessandro Tersigni: “Mia moglie Maria Stefania è il mio portafortuna”/ “Il successo? Ero in aeroporto e…”

Alessandro Tersigni a La Volta Buona: dal Grande Fratello al successo come attore

Alessandro Tersigni si è raccontato in diretta a La Volta Buona, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, svelando al pubblico alcuni aneddoti inediti della sua vita privata e del lavoro di attore. Il suo successo è arrivato dopo la partecipazione al Grande Fratello, esperienza dopo la quale decise di intraprendere la strada di attore.

“Dopo il reality iniziano ad arrivare le telefonate per diventare attore.” ha raccontato su Rai Uno, spiegando come due delle telefonate più importanti siano arrivate in aeroporto. “La prima volta avevo già fatto il provino per I Cesaroni, poi passate un paio di settimane decido di andare a vedere lo spettacolo di mia moglie a Parigi. Come arrivo a Parigi mi chiama il mio agente che mi dice di tornare subito perché il giorno dopo c’è il call-back del provino.”

Alessandro Tersigni e l’amore per la moglie Maria Stefania: “È il mio portafortuna”

Alessandro è dunque costretto a tornare in Italia: “Sto dunque il pomeriggio in albergo lì a Parigi a studiare, la sera a vedere lo spettacolo di mia moglie e il giorno dopo torno a Roma per il provino e faccio poi i Cesaroni.” Quello fu solo l’inizio per lui, che qualche tempo dopo si ritrovò nella stessa situazione e per un’altra soap di successo: “La stessa cosa è accaduta con Il Paradiso delle Signore, però ero a Marsiglia.” In entrambi i casi ha avuto un ruolo sua moglie Maria Stefania Di Renzo: “È il mio portafortuna, l’ho sposata per questo!” ha scherzato lui in studio.

