Alessandro Tersigni/ “Paradiso delle Signore? Ho pianto quando…” (Domenica In)

Alessandro Tersigni, uno degli attori protagonisti della soap opera “Il paradiso delle signore” (ai nastri di partenza il prossimo 14 ottobre su Rai 1), sarà protagonista questo pomeriggio assieme al collega Roberto Farnesi nel salotto televisivo di “Domenica In”: i due protagonisti maschili della serie tv ambientata in un grande magazzino degli Anni Cinquanta saranno intervistati dalla padrona di casa, Mara Venier, parleranno dunque del ritorno di uno dei prodotti della lunga serialità di maggior successo del servizio pubblico e come spiegato dallo stesso Tersigni sarebbe stato davvero un peccato se il nuovo ciclo di puntate non avesse mai visto la luce. Secondo il 40enne attore, infatti, “Il paradiso delle signore” sarà capace di sorprendere ancora il proprio pubblico di aficionados, senza dimenticare che per Vittorio Conti (il personaggio interpretato in scena da Alessandro Tersigni) tutto ruota attorno al grande momento, ovvero quello del matrimonio con la sua Marta Guarnieri (interpretata da Gloria Radulescu), senza dimenticare che proprio il personaggio di Conti subirà una notevole trasformazione nel corso degli episodi in onda da lunedì prossimo, nonostante Tersigni a tal proposito non abbia voluto “spoilerare” troppo.

ALESSANDRO TERSIGNI E LE ANTICIPAZIONI SU “IL PARADISO DELLE SIGNORE”

Ad ogni modo, negli ultimi giorni Alessandro Tersigni ha avuto modo di parlare della sua esperienza sul set de “Il paradiso delle signore” ai microfoni di TvZoom, spiegando cosa si dovranno aspettare i telespettatori dal suo Vittorio Conti nelle nuove puntate: “Ritorno a essere un pubblicitario brillante nel suo paradiso: inoltre ci sarà un nuovo socio e farò in modo di reinserire i caroselli per pubblicizzare i suoi abiti” ha spiegato l’attore che ha lasciato pure intendere che col procedere degli episodi ci saranno tante novità, a partire ovviamente dai preparativi del matrimonio con Marta. “Sono contento che Vittorio torni a essere un arrivista e un uomo all’avanguardia rispetto al suo tempo: il vero amore della sua vita è fare il pubblicitario” ha continuato Tersigni che, a proposito della temporanea chiusura della serie, ha raccontato di essersi molto dispiaciuto dato che i risultati erano sempre abbastanza buoni. “Era un peccato chiuderla ma poi quando ci eravamo abituati alla notizia e si è ritornati sui propri passi quasi ho pianto di felicità”.

I SUOI 40 ANNI E QUELL’ETICHETTA DI “GIEFFINO”…

Il ritorno in televisione con “Il paradiso delle signore” ha coinciso quasi con una data altamente simbolica per l’attore capitolino che proprio di recente ha pure approfittato per fare un piccolo bilancio della sua carriera finora togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Lo scorso 11 ottobre infatti Alessandro Tersigni ha compiuto 40 anni, celebrati pure sul suo profilo Instagram scherzando con i propri follower e dando loro appuntamento per la prima puntata della nuova serie della soap: tuttavia la ricorrenza è stata pure l’occasione per il diretto interessato, nel corso di una intervista, per tornare su quell’etichetta che da anni lo accompagna, ovvero essere entrato nel mondo dello spettacolo attraverso il Grande Fratello. Pur avendo già recitato ne “I Cesaroni” e in “Un medico in famiglia”, spesso Tersigni viene ancora etichettato come ex gieffino ma il diretto interessato non sembra crucciarsene: “Devo dire che se quel reality show mi ha portato fino a qui dove sono ora” ha detto Tersigni facendo riferimento al successo a furor di pubblico ottenuto con la soap opera della rete ammiraglia Rai, “allora va benissimo così”, sottintendendo di non aver certo timore di restare intrappolato in un ruolo, che si tratti di quello di Vittorio Conti oppure dell’inquilino della Casa del Grande Fratello.





