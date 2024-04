Alessandro Tognoli, chi è l’ex autore ricordato da Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2024/ “Un saluto a…”

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ricorda Alessandro Tognoli

Vladimir Luxuria ha debuttato ieri sera al timone dell’Isola dei Famosi 2024, nella prima puntata che ha celebrato il ritorno del reality in tv. La conduttrice è stata affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre in video-collegamento ha debuttato Elenoire Casalegno come inviata della trasmissione dall’Honduras. La puntata si è focalizzata sulla presentazione dei concorrenti e sulle prime prove, e si è conclusa con un commosso omaggio ad una persona speciale ed importantissima per tutta la famiglia dell’Isola dei Famosi.

Sul finire di puntata, prima dei saluti finali, Vladimir Luxuria ha voluto ricordare Alessandro Tognoli, ex dipendente della casa di produzione del reality, la Banijay Italia. Il ragazzo è morto a 36 anni lo scorso 23 marzo ha causa di una grave malattia, un tumore. La conduttrice ha così voluto omaggiarlo con un doveroso saluto: “Voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Ale. Un ragazzo che ha lavorato a un sacco di Isole: Ale sappiamo che era il tuo programma preferito, speriamo che ti sia piaciuta anche questa prima puntata“.

Alessandro Tognoli, chi era l’ex dipendente della Banijay Italia

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si è così conclusa con un velo di commozione, oltre agli applausi in studio che hanno accompagnato il tenero ricordo di Alessandro Tognoli. Il ragazzo era uno dei punti cardine della produzione del programma e ha sempre operato dietro le quinte. La sua attività professionale è stata anticipata da un importante formazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In particolare, ha studiato Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia.

Intanto la nuova edizione ha preso il via ieri e proseguirà la sua corsa giovedì sera, quando è in programma la seconda attesissima puntata, sempre su Canale 5. Il reality parte così con il doppio appuntamento settimanale, pronto a regalare al pubblico grandi emozioni e sorprese.













