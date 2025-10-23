Alessandro Tomasi, chi è il cantante di X Factor nel team di Jake La Furia

Tra i protagonisti di X Factor di questa edizione troviamo il giovane Alessandro Tomasi, che ha colpito i coach e il pubblico da casa con le sue prime esibizioni, una su tutte quella sulle note di Nessuno vuole essere Robinson di Cesare Cremonini. Una prova che gli è valsa un posto d’onore nel talent condotto da Giorgia e che vede come coach Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Originario di Marcon in provincia di Venezia, il giovane Alessandro Tomasi si è avvicinato fin da giovanissimi al mondo della musica e suona perfettamente il pianoforte e la chitarra. Ha colpito i coach con il suo mix di musica moderna, che unisce il cantautorato, il pop e il pop-rock. Il sedicenne ha emozionato tutti con diverse prove speciali a X Factor, al punto da guadagnarsi un posto nel team di Jake La Furia, che non si è fatto problemi a portarlo in scuderia.

Alessandro Tomasi commuove il pubblico di X Factor: “Uno dei più bravi”

I live di X Factor stanno per prendere il via e Alessandro Tomasi, in arte solo Tomasi, sembra già uno dei papabili vincitori del talent di Sky condotto da Giorgia. Entrato nel team dell’ex artista dei Club Dogo, sui social sono in tantissimi ad aver applaudito le qualità del giovane talento, capace di stregare il pubblico già in diverse occasioni.

Vedremo se l’esperienza di Tomasi a X Factor riuscirà davvero a prolungarsi fino ai live del programma musicale, oppure se resterà soltanto un grandissimo ricordo senza però toccare la tappa massima del programma. Intanto sono già molte le soddisfazioni raccolte dal giovane Alessandro Tomasi nello storico format.

