Anche Paolo Belli nelle ultime ore ha voluto dare un ultimo e commovente saluto all'artista Alessandro Tomei. Ecco cosa è accaduto.

Negli ultimi giorni è venuto a mancare il musicista Alessandro Tomei, per decenni capace di suonare con alcuni dei nomi più influenti dell’intera musica italiana. Anche Paolo Belli ha voluto ricordare quest’ultimo con un post sui propri canali social, provando a dare un ultimo saluto all’artista. Ma vediamo meglio chi è Alessandro Tomei.

Il mondo della musica piange per la scomparsa di Alessandro Tomei, musicista di alcuni dei più grandi cantanti italiani degli ultimi decenni, venuto a mancare purtroppo all’età di soli 53 anni. Tomei è stato un’artista capace di occuparsi di vari settori, dalla musica jazz alla musica pop ed ha collaborato con diversi artisti della scena italiana, in primis Claudio Baglioni, Danilo Rea e Ornella Vanoni.

Attraverso un post sui social Claudio Baglioni ha dato un ultimo saluto ad Alessandro Tomei ed ha scritto: “Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso”, sottolineando il valore musicale ed umano dell’uomo e il ricordo di un personaggio storico per la musica italiana.

Addio Alessandro Tomei, spunta il post social di Paolo Belli

Negli anni il pubblico ha imparato a conoscere Alessandro Tomei per la sua partecipazione a programmi tv come Il Festival di Sanremo e Domenica In ma anche tanti altri programmi Rai. Anche Paolo Belli ha pubblicato un post social per ricordare un’importante artista, ha pubblicato una Instagram Stories scrivendo il messaggio: “Rip Alessandro” associato ad un riquadro tutto nero.

Tomei era dal 1996 una presenza di spicco della musica nazionale ed internazionale ma purtroppo da diverso tempo combatteva ed è venuto a mancare dopo una lunga e pesante malattia. Proprio per questo motivo Alessandro ha pian piano prima interrotto e poi abbandonato definitivamente il mondo della musica.

Baglioni è stato colui che più volte ha collaborato con Alessandro Tomei, ma questi ha lavorato negli anni con diverse persone, non solo Baglioni e Ornella Vanoni ma anche altri artisti di livello nazionale e internazionale come Mango, Loredana Bertè, Mario Biondi, Gino Paoli, Giorgia e Dolcenera.