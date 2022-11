Alessandro tra Eleonora, Paola e Desdemona a Uomini e Donne/ “Non c’è trasporto…”

Alessandro: confronto a Uomini e Donne con Eleonora, Paola e Desdemona

Nuovi protagonisti a Uomini e Donne dopo l’uscita di scena di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nel corso della puntata del 24 novembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessandro. Il cavaliere sta conoscendo Eleonora, Paola e Desdemona. Si tratta di tre donne completamente diverse che Alessandro ha deciso di frequentare prima di decidere se concentrarsi su un singolo rapporto. Il cavaliere spiega così di voler chiudere con Paola.

“Non c’è trasporto fisico. La vedo come un’amica anche perchè è molto più grande di me”, spiega Alessandro. “Confermo quello che ha detto. Possiamo essere amici, ma l’amicizia la cerchiamo fuori da qui”, aggiunge la dama.

Alessandro, dettagli intimi sull’appuntamento con Elenora?

Alessandro racconta di voler continuare a frequentare Desdemona ed Elenore. Con quest’ultima, tuttavia, ci sono state delle incomprensioni. Alessandro ha raccontato che Eleonora ci ha provato più volte con lui anche se non c’è stato ancora niente. “Gli ho chiesto io di togliersi la camicia”, spiega la dama al centro dello studio.

Alessandro racconta che lei ci ha anche provato in macchina scatenando le reazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Che squallore, non sei una ragazzina”, dice la bionda opinionista. “Prima di andare avanti, giustamente, hai bisogno di verificare il fisico di un uomo“, dice invece Gianni Sperti. Tra i due, tuttavia, non è scattato quel qualcosa in più. Nonostante tutto, però, decidono di continuare a frequentarsi.

