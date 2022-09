Alessandro Trulli, fidanzato Carolina Marconi/ “Stiamo insieme da dieci anni e…”

Alessandro Trulli e l’amore con Carolina Marconi

Alessandro Trulli è il grande amore di Carolina Marconi. Un amore che dura da dieci anni e che alla Marconi ha dato la forza e l’energia per combattere contro il tumore al seno. Una relazione importante che non ha bisogno del matrimonio per essere coronata come ha ribadito la stessa Carolina in un’intervista rilasciata a gennaio 2022 ai microfoni di Vanity Fair. “Sono dieci anni che stiamo insieme, io e Alessandro. Lui ha valori immensi, ed è stata questa la prima cosa che ho notato di lui. Mia madre mi ha sempre detto che per conoscere a fondo una persona avrei dovuto vedere come questa tratta la propria famiglia. Così, nell’approcciare un uomo, ho sempre badato a come tratti la madre”, ha svelato la Marconi che è pronta a vivere l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7 con il sostegno del fidanzato Alessandro.

“Alessandro ha sempre chiamato sua nonna alle otto di sera, ogni sera fino all’anno scorso, quando è scomparsa. Siamo già una famiglia, e, in questi mesi di malattia e vicinanza, è come se mi avesse chiesto di sposarlo ogni giorno“, ha aggiunto.

Alessandro Trulli e Carolina Marconi: il sogno di un figlio

Carolina Marconi e Alessandro Trulli si sentono già una famiglia, ma il loro grande sogno è quello di avere un figlio. Un sogno che Carolina spera di poter realizzare presto e per il quale ha cominciato una cura. Un desiderio forte di cui la Marconi aveva parlato a ottobre 2021 in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane.

“Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, aveva detto ad Eleonora Daniele. Con Carolina, nel percorso per realizzare il sogno della maternità, c’è il fidanzato Alessandro che è sempre stato al suo fianco durante la malattia.

