Alessandro Tulli, chi è il compagno di Carolina Marconi/ “Ci conoscevamo da tempo…”

Alessandro Tulli è il compagno di Carolina Marconi. L’uomo è al fianco di Carolina da otto anni circa. L’ex calciatore in un’intervista a Verissimo aveva spiegato che con Carolina era stato un colpo di fulmine: “E’ stato un amore che è nato con il tempo e piano piano. All’inizio, è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano”. Carolina Marconi in questi anni ha affrontato la terribile battaglia contro il tumore. Come ha reagito Alessandro Tulli alla notizia della sua malattia? Lui stesso ha rivelato: “Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente”.

Alessandro e Carolina non sono sposati ma il matrimonio è nei loro piani così come svelato dalla Marconi tra le pagine del settimanale Nuovo: “Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!”, ha spiegato.

Alessandro Tulli e Carolina Marconi, quando è nato l’amore?

Accanto a Carolina Marconi da diversi anni c’è Alessandro Tulli, un uomo meraviglioso che le dimostra quotidianamente il suo amore incondizionato. Bellissimo e affascinante, è un ex calciatore: ha militato in diverse squadre del campionato italiano di serie A e B, tra cui la Roma, la Triestina, la Salernitana, Lecce e Piacenza. La loro vita è stata scossa dalla scoperta del tumore al seno della donna nel marzo 2021. La donna subito ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia e sui propri canali social ha documentato la sua lotta al cancro, anche per dare forza e speranza a tutte le altre persone che si trovano nella sua stessa situazione. Ora, Carolina è riuscita nella sua lotta, mettendosi alle spalle il tumore e tornando a concentrarsi sulla sua vita con Alessandro Tulli, che le è rimasto sempre al fianco durante questi mesi difficilissimi.

A Diva e Donna, Carolina Marconi raccontò come era nato il loro sentimento: “Ci conoscevamo da tanto tempo. Alessandro è entrato nella mia vita a piccoli passi. Prima è diventato un grande amico. Poi, uscendo sempre in compagnia, ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto di piacerci. Non è stato il classico colpo di fulmine. Lui è una persona semplice e vera. Non è per niente un “fenomeno”: è sincero, pulito. Il classico bravo ragazzo. E poi è tifoso della Roma, sfegatato come me. A casa è subito piaciuto, lo adorano tutti e anche Alessandro ha una bella famiglia come la mia”.











