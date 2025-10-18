Alessandro Tulli è lo storico compagno della showgirl Carolina Marconi, ex personaggio nella casa del Gf che parteciperà alla trasmissione Verissimo.

Alessandro Tulli è lo storico compagno della modella e showgirl Carolina Marconi, donna che sarà presente nella prossima puntata di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in scena sabato 18 Ottobre 2025. La coppia sta insieme da circa dieci anni ed i due hanno un grande legame, l’uomo le è sempre stato molto vicino.

Alessandro Tulli è nato l’8 Aprile 1982 a Roma ed è conosciuto come un giocatore. Ha iniziato a coltivare questa passione fin da piccolo, inizia a giocare nel 1997 nelle giovanili di una squadra Laziale e poi si trasferisce all’I.R Vicenza. Ha giocato subito in serie B tra le fila del Livorno e pian pian la sua carriera sembrava decollare.

Nel 2006 va a giocare a Lecce e successivamente va poi al Piacenza. La sua carriera ha un brusco stop per un grave infortunio e lui abbandona il mondo del calcio per qualche anno. Nel 2012 torna a giocare a Latina ed è li che conclude la sua carriera. Nel 2014 conosce poi Carolina Marconi e la donna ha cambiato la sua vita.

Alessandro Tulli e l’amore per Carolina Marconi: i due uniti anche nella malattia

Nel corso di un’intervista a Verissimo Carolina Marconi ha parlato del suo rapporto con Alessandro Tulli ed ha dichiarato: “E’ stato un amore che è nato con il tempo e si è sviluppato pian piano”. L’uomo ha preso parte anch’egli alla trasmissione ed ha raccontato: “Mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico ma pian piano ho avuto modo di conoscerla meglio”.

La stessa Carolina ha raccontato qualche tempo fa a Diva e Donna: “Ci siamo incontrati molte volte ed all’inizio era un amico fidato. Dopo abbiamo scoperto un interesse reciproco, non è stato un colpo di fulmine ma un interesse cresciuto poco alla volta. Lui è una persona autentica, molto genuina e sincera”.

Infine Carolina Marconi ha parlato elogiando cosi del rapporto con Alessandro: “E’ un bravo ragazzo, condividiamo anche la passione per la Roma, e questo ha facilitato il suo inserimento nella mia famiglia e anche loro lo hanno accolto calorosamente, proprio come lui che ha una bella famiglia”.