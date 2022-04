Alessandro Tulli, chi è il fidanzato di Carolina Marconi/ “Ha un cuore immenso”

Chi è Alessandro Tulli

Nonostante siano ormai passati anni dalla sua partecipazione al “Grande Fratello” (si deve risalire al 2004, edizione vinta da Serena Garitta), Carolina Marconi resta una delle concorrenti più amate nella storia del reality. Il pubblico ha certamente apprezzato di lei la sua semplicità, unita alla voglia di non apparire a tutti i costi. Ed è per questo che ora che si è trovata a vivere in persona una grave malattia come il tumore al seno che le è stato diagnosticato, in tanti si sono stretti attorno a lei. Lei non può che essere riconoscente al sostegno ricevuto dal fidanzato Alessandro Tulli, che l’ha assistita in tutto il percorso di cure.

I due ne hanno approfittato recentemente per partire per qualche giorno di vacanza a Parigi, la città dell’amore, scelta proprio per trascorrere qualche giorno insieme ora che il peggio sembra essere passato. La coppia non ha mancato di immortalare questi mometi con qualche scatto che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social.

Carolina Marconi e il fidanzato Alessandro Tulli: il sogno di un bambino è solo rimandato

Carolina non ha nascosto ai suoi follower il suo sogno di diventare mamma, ma almeno per ora questo progetto è rimandato. La bella venezuelana, infatti, deve sottoporsi ad alcune cure specifiche post tumore, che la porteranno ad essere almeno per un periodo in menopausa. L’ex gieffina aveva così pensato di ricorrere all’adozione, ma anche questa idea non può essere praticata a causa delle normative attualmente in vigore in Italia, notizia che l’ha gettata nello sconforto: “Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione”.

Almeno per ora quindi la Marconi si gode il suo Alessandro, ex calciatore 40enne (ha giocato nel Livorno e nella Lupa Roma), che ha dimostrato una forza incredibile negli ultimi mesi. Lei non ha dubbi: lui è il grande amore della sua vita e si augura di poter trascorrere il resto della sua vita al suo fianco: “Al primo appuntamento siamo andati al cinema, io guardavo il film e pensavo che lui fosse il classico calciatore belloccio, nient’altro. Io guardavo il film, lui guadava me. Ha un cuore immenso, è una persona leale”.











