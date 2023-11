ALESSANDRO TULLI, COMPAGNO CAROLINA MARCONI/ Lei: “Sposarci? Se me lo chiederà sarò contenta, ma…”

Nella sua lotta contro il tumore, Carolina Marconi ha potuto fare sempre affidamento sul suo compagno Alessandro. “È lui a darmi le notizie anche sulla malattia, chiedo ai dottori di chiamare lui perché nel caso lui sa addolcire molto, non come i dottori che spesso sono un po’ duri”.

Carolina e Alessandro stanno insieme da un po’ di anni: “Siamo una bella squadra. Sposarci? Io già mi sento fortunata che sto qui, non ho più dolore, ben venga se mi chiede di sposarlo, significa che indosserò un abito bellissimo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

CAROLINA MARCONI, MALATTIA E COME STA/ "Il tumore? Sto bene. Vorrei un figlio ma dovrei interrompere le cure"

ALESSANDRO TULLI, CHI E’ IL COMPAGNO DI CAROLINA MARCONI?

Chi è Alessandro Tulli, il compagno di Carolina Marconi? Questo pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo”, farà parte del sempre ricco cast di ospiti del talk show condotto da Silvia Toffanin anche la 45enne attrice di origini venezuelane, ma da tempo naturalizzata italiana, e che il grande pubblico conoscere pure per via delle due partecipazioni prima alla quarta edizione del “Grande Fratello” nel 2004 e, più di recente, all’edizione “VIP” del 2022. Ma, in attesa di ascoltare cosa racconterà la diretta interessata alla padrona di casa del programma di Canale 5, possiamo scoprire qualcosa di più sul suo compagno, del loro legame diventato più forte dopo la scoperta del tumore di Carolina e del loro desiderio di diventare genitori e adottare un bambino.

Roberta Capua: "Mi dissero che ero sterile ma a 39 anni ho avuto Leonardo"/ "Prima persi un bambino"

Carolina Marconi, come è noto, da qualche anno è fidanzata con Alessandro Tulli, ex calciatore che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2016 e che, uscito dal settore giovanile della Roma, vanta una lunga militanza tra Serie B (soprattutto) e terza serie. Classe 1982 e originario di Roma, il compagno della Marconi rappresenta certamente una delle figure più importanti nella vita della showgirl che così aveva parlato di questo sentimento e di come era cresciuto col tempo: “Il nostro è stato un amore che è nato con il tempo e piano piano. All’inizio, è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano”.

Nadia Rinaldi: "Pesavo 150 kg ma poi sono stata male"/ "Gli uomini? Con loro ho chiuso"

MARCONI, “ALESSANDRO NON E’ STATO IL CLASSICO COLPO DI FULMINE PERCHE’…”

Come accennato, la Marconi ha dovuto affrontare dal 2021 la difficile battaglia di un tumore al seno, combattuto assieme al suo Alessandro: “Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura” aveva rivelato l’ex attaccante romano, spiegando che, in questa sfortuna, la loro ‘fortuna’ era stata di affrontare la situazione assieme e soprattutto “con il sorriso, è stata fortissima e travolgente”. Parole al miele per la compagna e con la quale, da tempo, cercano di mettere su una famiglia, anche se non sono ancora convolati a giuste nozze: “Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio (…) E voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!”, aveva confessato tempo fa a ‘Diva e Donna’ la diretta interessata.

Ma come si sono conosciuti Alessandro Tulli e Carolina Marconi? Ad aprire il cofanetto dei ricordi è l’ex gieffina: “Noi ci conoscevamo da tanto tempo. Alessandro è entrato nella mia vita a piccoli passi. Prima è diventato un grande amico. Poi, uscendo sempre in compagnia, ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto di piacerci. Non è stato il classico colpo di fulmine” aveva raccontato, spiegando di amare dell’uomo la sua semplicità e l’essere una persona vera, che non si dà arie e non fa il fenomeno. “E poi è tifoso della Roma, sfegatato come me. A casa è subito piaciuto, lo adorano tutti e anche Alessandro ha una bella famiglia come la mia!”. Lo steso Tulli, durante l’esperienza al “Grande Fratello VIP” le aveva rivolto una bellissima dedica ricordando la scoperta del cancro: “Ricorda quello che hai passato, quanto hai sofferto. Qui non devi dimostrare niente a nessuno (…) Ora c’è solo la luce: falla brillare questa stella. E non permettere a nessuno di levarti questo sorriso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA