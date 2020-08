Alessandro Usai, dedica a Manila Nazzaro/ “A Temptation Island solo con te…”

Una dedica intensa e lunga è quella che Alessandro Usai ha pubblicato sui social nelle scorse ore ripercorrendo le tappe più belle e importanti del suo viaggio in Temptation Island 2020 non potendo fare a meno di ringraziare la “sua” fidanzata Manila Nazzaro. La biondina di certo non si è data da fare come altre sue colleghe ma di certo ha lasciato il segno in Alessandro tanto che lui stesso, riproponendo il famoso momento in cui lei gli ha leccato la faccia, ha pensato bene di ringraziare tutti per il programma, per quello che ha vissuto e per come è stato con Manila, l’unica con la quale avrebbe potuto osare proprio perché consapevole della donna che aveva davanti. In particolare, proprio su Instagram, Alessandro ci tiene a precisare di aver mantenuto la promessa ovvero quella di pubblicare la foto della “leccata” visto che è andata in onda.

Subito dopo Alessandro Usai scrive: “Grazie infinite per aver sopportato la mia pressione che ti ha portato al limite. Ma so che eri la persona più adatta per poter scherzare in quella maniera. È stato un viaggio nei sentimenti anche per noi; un viaggio che ci fa tornare cambiati, un viaggio che ci ha aperto gli occhi su tante cose”. Il bel tentatore continua dicendo che le fidanzate hanno “fatto capire di cosa ha realmente bisogno e di cosa non ha bisogno una relazione sana. Ci hanno fatto capire che ci sono insicurezze difficilissime da superare e che la gelosia è possesso ed il possesso non è amore”. La lezione adesso l’ha imparata pure lui e sicuramente si dice pronto a ricominciare da capo cercando una donna alla quale dedicare attenzioni e con la quale avere complicità prima di tutto, chissà che questa lunga dedica non gli spiani la strada verso il trono di Uomini e donne…

