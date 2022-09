Alessandro Venturelli, madre Roberta: “Lo cerco in Olanda”/ “Istituzioni dove sono?”

Alessandro Venturelli, giovane scomparso da Sassuolo ormai da 22 mesi, è tornato al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Com’è noto, negli ultimi mesi si sono riaccese le speranze a seguito di una pista che condurrebbe in Olanda e alla quale si è risaliti scandagliando lo smartphone del ragazzo e consultando la cronologia delle sue ricerche più recenti.

La madre di Alessandro, la signora Roberta, era presente in studio quest’oggi, ma inizialmente non è riuscita a prendere la parola, sopraffatta dalla comprensibile emozione e dalle lacrime. Ne ha approfittato la conduttrice, allora, per riassumere la vicenda di Alessandro Venturelli e per annunciare che oggi il programma di Rai Uno partirà alla volta dei Paesi Bassi proprio con la madre del giovane, nel tentativo di rintracciarlo.

ALESSANDRO VENTURELLI, LA MADRE: “IL COMMISSARIO PER LE PERSONE SCOMPARSE COSA STA FACENDO?”

Successivamente a questo annuncio, la signora Roberta è riuscita a vincere il pianto e a dichiarare: “Come sto? Vado avanti…. Vi ringrazio della disponibilità e del supporto che mi state dando, come nessun altro. Oggi con la vostra inviata Maria Grazia Sarrocco andremo in Olanda. Io ho aspettato tanto prima di prendere questa decisione, perché sinceramente penso che non dovrei essere io ad andare là, ma le istituzioni, che però sono completamente assenti. Io ho sempre ringraziato la squadra mobile di Modena per il lavoro immenso che ha fatto, ma mi rendo conto che ha dei vincoli legati proprio alle nostre leggi, al fatto che degli scomparsi non si sa nulla”.

Poi, la madre di Alessandro Venturelli ha fatto un’affermazione da lei stessa definita “molto pesante: cosa sta facendo il nostro commissario per le persone scomparse? Io ho ricevuto una telefonata, ci ho messo un anno a ottenere l’autorizzazione per diffondere le foto di mio figlio. Dopodiché, non so se ci sia qualcuno che stia facendo qualcosa oppure no”.











