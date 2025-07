Alessandro Venturelli è scomparso da 4 anni e mezzo da Sassuolo: dove è finito? Ecco l'appello disperato della mamma a Rai Uno

Dove è finito Alessandro Venturelli? Da 4 anni e mezzo il ragazzo è scomparso da Sassuolo e nonostante varie segnalazioni in giro per l’Europa, non è stato più ritrovato. La famiglia lo sta cercando senza sosta e ieri la mamma, la signora Roberta, si è incatenata davanti al tribunale, un gesto forte per chiedere che le indagini per scoprire dove si trovi Alessandro Venturelli continuino e non vengano invece archiviate, come chiesto dalla Procura.

“La catena è il simbolo di come mi sento io – le parole ai microfoni de L’Estate in Diretta, su Rai Uno – la speranza mi fa andare avanti, non me la deve togliere nessuno. Alterni speranza alla disperazione – aggiunge – sono stanca. Io non so dove sia ma so che è da qualche parte e merita tutta l’attenzione che non gli è stata data da 4 anni e mezzo”.

Il giudice alla fine ha rinviato la decisione sull’opposizione all’archiviazione, e la mamma del ragazzo ha replicato: “Io mi aspettavo un sì o un no, questa incertezza, questa attesa, per me è troppo. C’è solo il cuore che ti guida, io continuerò sempre a cercare Alessandro, sempre e sempre, non mi ferma nessuno”.

ALESSANDRO VENTURELLI, IL PAPA’: “C’E’ STATA MOLTA LEGGEREZZA”

Il talk di Rai Uno ha parlato anche con Roberto, il papà di Alessandro Ventureli, che ha spiegato: “Dop 4 anni e mezzo siamo qui a ridire le stesse cose dette 4 anni fa. Sicuramente quello di oggi è un passo avanti, il giudice ha valutato che rispetto a quello che diceva la procura ci sono cose da valutare attentamente, soprattutto la pista romena di Bucarest”.

“Fondamentalmente la pista romena non è stata per nulla vagliata – precisa – ci hanno presentato solo oggi la traduzione dopo quasi un anno fa, ma si tratta di un foglio scritto in A4 dove non ci sono riferimenti alle persone segnalate già da mia moglie, hanno semplicemente detto che Alessandro non c’era, ma chi hanno intervistato? Fondamentalmente c’è stata molta leggerezza”.

ALESSANDRO VENTURELLI, LA MAMMA: “MI SONO INCATENATA PERCHE’…”

Quindi la mamma dello scomparso ha ripreso la parola: “Mi commuovo, mi faccio pena da sola, i sentimenti sono molto contrastanti, ho la certezza che il giudice si sia preso tempo per valutare meglio, per leggere le carte, per esprimersi con una sua sicurezza, ma questa attesa mi uccide, sono arrivata oggi molto provata”.

E ancora: “Mi sono incatenata perchè credo che non si possa chiedere di smettere di cercare Alessandro. Io ho scelto la catena perchè è il mio simbolo, mi sento imprigionata in una situazione dove vorrei stravolgere il mondo ma non ce la faccio. Quando diciamo che Alessandro lo cerchiamo solo noi genitori e non l’ha mai cercato nessuno, è la verità, non l’ha mai cercato nessuno”. Quindi ha concluso l’intervista con un appello: “Non si può spezzare questa catena, Alessandro deve essere cercato, merita attenzione e merita aiuto”.