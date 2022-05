Alessandro Venturelli/ Mamma Roberta: “Si è perso troppo tempo nelle indagini”

La storia di Alessandro Venturelli è stata approfondita nel pomeriggio di lunedì 9 maggio 2022 a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano. Il ragazzo è scomparso da 520 giorni e, dopo questo lungo periodo di silenzio, pare che vi sia una pista nuova, che conduce direttamente in Olanda, sul quale aveva scaricato le mappe dei Paesi Bassi. Come riportato dall’inviato Stefano Buttafuoco, l’ipotesi dei familiari è che qualcuno il 5 dicembre 2020 attendesse il giovane fuori dall’abitazione della famiglia Venturelli, per portarlo con sé.

Sarebbe stata una setta secondo loro a condurla fino in Olanda? “Alessandro Venturelli aveva subìto un incidente in moto, era stato in coma, aveva perso lo zio e sua mamma stava lottando contro una malattia. Probabilmente il suo desiderio di cambiare vita l’ha portato tra le braccia delle persone sbagliate”, ha spiegato il giornalista.

ALESSANDRO VENTURELLI, PARLA LA MAMMA ROBERTA CARASSAI: “SI È PERSO TEMPO”

Nel prosieguo del programma presentato da Alberto Matano, è stata trasmessa anche un’intervista realizzata dall’inviato Buttafuoco alla mamma di Alessandro Venturelli, la signora Roberta Carassai, la quale ha asserito: “Condividevamo tanto insieme, mi manca tutto di lui. Dalla perizia sul cellulare ci sarebbero delle ricerche fatte su Amsterdam e delle mappe che indicherebbero la strada per arrivarvi partendo da casa nostra. Ci sarebbero anche un messaggio e una chiamata cancellati pochi giorni prima della sua scomparsa”.

E, ancora: “Ho sempre pensato che Alessandro sia scappato da qualcosa o da qualcuno, perché manifestava tanta paura dieci giorni prima della sua sparizione. Si è perso troppo tempo in queste indagini, occorreva visionare prima le immagini delle telecamere. Cosa vorrei dire ad Alessandro? Di tornare”.











