Alessandro Venturelli, scomparso da 14 mesi/ “Prendeva sempre due numeri di targa…”

Alessandro Venturelli manca dalla sua abitazione di Sassuolo dal 5 dicembre 2020 e ancora oggi non si hanno novità circa le sue condizioni di salute, né si sa dove possa essere andato. Come ricostruito da “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, nella mattinata di mercoledì 9 febbraio 2022, quella mattinata “era stata molto movimentata – ha chiarito l’inviata Maria Grazia Sarrocco –. Aveva discusso con la madre, poi il papà Roberto si è recato nel piazzale, in quanto aveva appuntamento con il figlio”. A quel punto, l’uomo ha rivelato: “Stavo cercando di capire dove fosse, perché non c’era. Ho preso una stradina, ho fatto un chilometro in auto, ma non l’ho trovato e sono tornato nel piazzale. A un certo punto, ho visto la macchina di Alessandro parcheggiata lì. L’ho recuperato, lui diceva: ‘Ma come sono messo?’. Siamo così arrivati a casa”.

ALESSANDRO VENTURELLI, LA MAMMA ROBERTA: “PRENDEVA SEMPRE IL NUMERO DI DUE TARGHE DI AUTO CHE PASSAVANO DAVANTI A CASA NOSTRA”

A “Storie Italiane”, la mamma di Alessandro Venturelli, la signora Roberta, ha quindi aggiunto: “Noi abbiamo pensato che lui avesse bisogno di stare un po’ da solo con se stesso o che proprio in quel piazzale Ale avesse incontrato qualcuno con cui mettersi d’accordo e che quel giorno lì si trovava vicino a casa nostra e l’ha caricato in macchina”. Inoltre, Alessandro “prendeva sempre il numero di due targhe di auto che passavano davanti a casa nostra”.

