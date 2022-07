Alessandro Venturelli scomparso da 18 mesi/ Mamma “Ho fatto ricostruire il suo volto”

Alessandro Venturelli, 18 mesi dalla sua scomparsa

Sono trascorsi 18 mesi dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane di 22 anni del quale si sono perse le tracce il 5 dicembre del 2020 da Sassuolo e la madre continua a non darsi pace. Roberta Carassai al Corriere della Sera ha dichiarato: “abbiamo condotto indagini e perizie personali ma ancora non si sa nulla su di lui”. Per tale ragione, ha aggiunto, “abbiamo fatto ricostruire anche il suo volto come potrebbe apparire oggi”. Ed ha lanciato un nuovo disperato appello: “vi prego aiutatemi a ritrovarlo”.

La famiglia di Alessandro Venturelli è tornata a sperare lo scorso aprile, quando tra i messaggi e le informazioni cancellati dal suo cellulare, è stata trovata una mappa dell’Olanda. Una traccia importante emersa dopo una perizia compiuta da un esperto informatico per volere della famiglia del 22enne. Proprio il paese straniero non emerge per la prima volta in questo giallo e già in passato l’Olanda era stata accostata alla sua possibile fuga. Ad un suo amico, infatti, aveva raccontato l’intenzione di andare a lavorare all’estero e tra i probabili Paesi era stata avanzata anche l’Olanda. Sul caso, intanto, sono state avviate le indagini e aperto un fascicolo conoscitivo, ovvero aperto a tutte le ipotesi.

Alessandro Venturelli, le false segnalazioni: parla la mamma

Eppure dal dicembre di due anni fa, Alessandro Venturelli non avrebbe dato alcun segnale. Mamma Roberta ha commentato: “Ricevo tante segnalazioni ma sono tutte infruttuose perché da quando pensano di vederlo a quando mi chiamano o scrivono sui social passano ore, alle volte giorni vanificando tutto”. Da qui l’ennesimo appello: “se lo vedete, chiamatelo per nome o con una scusa fermatelo, è un bravo ragazzo. Se avete paura di farlo, chiamate subito le forze dell’Ordine e seguitelo a distanza in modo da farlo individuare. È importantissimo farlo nell’immediatezza perché sennò poi non serve a molto”.

A proposito di segnalazioni, era il 5 gennaio 2021 quando ne arrivò una su un ragazzo somigliante ad Alessandro Venturelli. La madre del 22enne ha raccontato: “La figlia del compianto Raul Casadei vide un ragazzo in spiaggia accanto a una tenda a Valverde di Cesenatico. Questi le racconta di essere un emiliano e di trovarsi lì perché è alla ricerca di se stesso. Sinceramente mio figlio Alessandro non è tipo da vivere in tenda, però, siamo corsi subito perché ogni pista potrebbe essere buona”. Ovviamente si trattò di un buco nell’acqua. Una seconda volta si pensò potesse essere stato fotografato da un passante, in Stazione Centrale a Milano, accanto Stefano Barilli, un 23enne scomparso da Piacenza e poi rinvenuto cadavere. Una segnalazione smentita poi durante la trasmissione Chi l’ha visto.











