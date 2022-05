Alessandro Venturelli, scomparso da 18 mesi/ Mamma Roberta: “Nuova pista in Olanda”

La vicenda di Alessandro Venturelli, giovane scomparso da Sassuolo da diciotto mesi, è tornata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 3 maggio 2022. La mamma del ragazzo, Roberta Carassai, è intervenuta in studio, dicendo: “Siamo in attesa della perizia sul telefonino di Ale in merito ad alcune ricerche che lui aveva fatto sull’Olanda, con mappe e informazioni. Speriamo sia la pista giusta. Io non mi scollego mai dall’ipotesi che ci sia qualcuno più grande di lui, alle sue spalle. Forse veramente mio figlio ha avuto paura ed è voluto scappare. Con il legame che avevamo noi, non posso pensare che riesca a mantenere un silenzio del genere”.

ALESSANDRO VENTURELLI: SI ANALIZZA UN SECONDO TELEFONO

Una delle consulenti della famiglia Venturelli, ha detto: “Negli ultimi 20 giorni, da quando abbiamo i dispositivi di Alessandro Venturelli, abbiamo con molta sorpresa appreso che l’analisi su di essi è avvenuta con tempistiche molto tardive. Parliamo di luglio 2021. Alessandro aveva due dispositivi, uno più recente e un altro che utilizzava fino a 4-5 mesi prima della sua sparizione. Quest’ultimo aveva una porta usb rotta ed è stato ritenuto poco interessante per le indagini. Noi riteniamo sia stata una grave ingenuità: noi siamo riusciti ad entrarci”.

