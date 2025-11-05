Scomparsa di Alessandro Venturelli, 60 segnalazioni da Torino a Chi l'ha visto? un senzatetto corrisponde all'identikit: "Dice di essere in giro da 5 anni"

Alessandro Venturelli, scomparso il 5 dicembre del 2020 da Sassuolo e mai ritrovato nonostante le ricerche e gli appelli della madre, potrebbe essere a Torino? In base alle ultime segnalazioni che sono arrivate alla redazione di Chi l’ha visto? che ormai da anni si sta occupando del caso, proprio dal capoluogo piemontese sarebbero nei giorni scorsi state scattate delle foto che ritraggono un persona che incredibilmente somiglia al ragazzo che risultava sparito nel nulla in circostanze misteriose.

Le immagini sono state fatte subito vedere alla madre Roberta Carassai, che ha ricevuto anche una grande quantità di telefonate, circa 60, nelle quali tutti affermavano di aver riconosciuto Alessandro e di averlo visto negli stessi posti.

Si tratterebbe di un giovane apparentemente senzatetto, che trascorre le giornate tra le zone di via Milano, via XX Settembre e il Duomo avvicinandosi a volte ai passanti per chiedere da mangiare ma rifiutando le elemosine. Secondo le prime anticipazioni della mamma, che si è recata proprio oggi in città per verificare, dall’espressione del viso e soprattutto dagli occhi, potrebbe essere proprio lui il figlio che sta cercando ormai da 5 anni.

Alessandro Venturelli ritrovato a Torino? Le verifiche della mamma dopo le segnalazioni

Dopo le tante segnalazioni pervenute alla redazione di Chi l’ha visto?, la mamma di Alessandro Venturelli è partita per Torino, per andare a trovare quel ragazzo che somiglia proprio a suo figlio scomparso 5 anni fa. Se dalle prime verifiche, la foto sembra corrispondere quasi in tutti i dettagli all’identikit del giovane diffuso nei vari appelli, resterà, come anticipato, da verificare la presenza dei tatuaggi visto che nessuno è riuscito a fotografarlo a braccia scoperte.

Nel frattempo, sabato scorso, erano arrivate già alcune conferme dai volontari dell’associazione fondata da Roberta Carassai, Nostos, che si erano recati sul luogo per cercare di incontrare il senzatetto con la barba incolta e i capelli lunghi segnalato dai telespettatori. Una volta trovato hanno subito avvertito la mamma ed il legale perchè la persona, una volta avvicinata avrebbe detto di chiamarsi proprio Alessandro e di essere in strada da 5 anni.