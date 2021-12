ALESSANDRO VERDOLINI NON É LA SCELTA DI ANDREA NICOLE/ Uomini e Donne: “Sconvolto…”

Alessandro Verdolini non nasconde la delusione per la scelta di Andrea Nicole. La tronista, seduta al centro dello studio di Uomini e Donne, guardando negli occhi il corteggiatore, racconta cos’è successo con Ciprian senza telecamere. “Partirei con delle scuse per la tempistica e le modalità”. Comincia così il racconto di Andrea Nicole. “Dopo la registrazione di ieri sono tornata a casa. Quando sento il citofono apro ed era Ciprian. Ero convinta che fosse con la redazione e mi rendo conto che era da solo quando entra in casa. Ho commesso l’errore di non avvisare la redazione. A casa io e Ciprian abbiamo parlato e abbiamo trascorso la notte insieme”, confessa la tronista. “Non hai portato rispetto né al programma né a me. E’ una cosa vergognosa. Mi avete preso per il cu*o. Ho perso tre mesi della mia vita. Tutti mi dicevano che erano d’accordo ed io non ci volevo credere“, sbotta Alessandro (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CIPRIAN AFTIM É LA SCELTA DI ANDREA NICOLE/ Uomini e Donne: "Ho sbagliato, ma..."

Alessandro Verdolini non è la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini è la scelta di Andrea Nicole? Arrivato in punta di piedi nello studio di Uomini e Donne, esterna dopo esterna, il corteggiatore ha conquistato la fiducia della tronista, ma anche del pubblico. Sono tanti, infatti, i fans del programma di Uomini e Donne che sperano che sia lui la scelta della tronista. Andrea Nicole, da parte sua, ha sempre detto di avere più fiducia in lui rispetto a Ciprian Aftim con cui, tuttavia, ha vissuto momenti importanti.

SCELTA ANDREA NICOLE, CHI É? CIPRIAN/ Uomini e Donne, Gianni: "Che figura di mer*a"

Alessandro, tuttavia, pur provando un sentimento forte e importante per la tronista, è sempre stato convinto di essere su un gradino più basso rispetto a Ciprian. Romantico, dolce e disponibile, Alessandro ha conosciuto la tronista senza filtri raccontando anche i dettagli della sua vita. Basterà questo per essere la scelta di Andrea Nicole?

Alessandro Verdolini, le parole per Andrea Nicole

Alessandro Verdolini non ha mai nascosto il proprio interesse per Andrea Nicole. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, il corteggiatore ha ammesso di sognare un futuro con la tronista. “Io e Nicole abbiamo dei caratteri molto simili, credo di essere un ragazzo semplice e genuino che sa essere serio ma a cui non manca un pizzico di ironia. Una relazione ha bisogno anche di brio. Mi piace quando lei mi dice che la faccio ridere… Poi, certo, la scelta finale spetta a lei e credo sarà per prima consapevole sul perché dovrebbe ricadere su di me” ha confessato il corteggiatore.

Maria De Filippi furiosa con Andrea Nicole e Ciprian/ La scelta a Uomini e Donne...

Alessandro, inoltre, ha spiegato di avere un carattere simile a quello della tronista e di voler costruire qualcosa d’importante con la tronista. Riuscirà a realizzare il suo sogno?



© RIPRODUZIONE RISERVATA