Alessandro Verdolini, ex Uomini e Donne, “si dichiara” a Jessica Selassiè/ “Vorrei incontrarla e…”

Alessandro Verdolini corteggia Jessica Selassiè: “Mi piacerebbe…”

Alessandro Verdolini torna alla carica con Jessica Selassiè. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva già puntato alcuni mesi fa la gieffina. Intervistato dal Settimanale Ora, Verdolini ha ribadito l’intenzione di conoscere la vincitrice del Grande Fratello Vip: “Ho iniziato a seguire il Grande Fratello Vip a Dicembre, subito dopo essere uscito da Uomini e Donne. L’occhio mi è caduto su Jessica Selassié. Inizialmente mi ha colpito il lato estetico. Poi piano piano ho scoperto che abbiamo due caratteri simili: l’ho vista una ragazza tranquilla, dolce, altruista. Mi piacerebbe incontrarla”. Alessandro Verdolini pensa che Jessica sia libera e la risposta è nel meme di Laura Pausini: “Eppure non è così”.

Alessandro Verdolini ha subito il fascino di Jessica Selassiè che aveva già confidato in un’intervista a Eva Tremila di essere rimasto sedotto dalla bellezza di Jessica Selassiè: “Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea”. Quando Jessica Selassiè era nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Verdolini frequentava lo studio di Uomini e Donne. Il ragazzo corteggiava Andrea Nicole Conte, la quale però, si è innamorata di Ciprian Aftim, corteggiatore con cui tutt’ora ha una romanticissima storia d’amore.

Alessandro Verdolini vorrebbe invitare Jessica Selassiè a cena. Il ragazzo ha lanciato anche una frecciatina a Barù che all’interno della casa non avrebbe approfittato della sua presenza: “Chi ha pane non ha denti! Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi “timori” non vai al Grande Fratello Vip e vivi le cose privatamente a casa tua”. Anche in un’intervista a SuperGuida TV, Alessandro Verdolini aveva sottolineato l fatto che Barù si fosse avvicinato a Jessica solo per una questione di visibilità: “Mi ha deluso invece Barù, perchè Jessica gli ha dato tantissime attenzione mentre forse lui si è avvicinato a lei solo per arrivare in finale”, aveva dichiarato.

Alessandro Verdolini potrebbe tornare come tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne. Il suo nome è in lizza tra i papabili tronisti e sul web in molti sperano di rivederlo nel programma. Alessandro era rimasto molto deluso dalla scelta di Andrea Nicole e non ne aveva fatto mistero: “Penso di aver dato tutto e di essere uscito a testa alta. Ci ho sempre creduto e non posso avere rimpianti. Fino ad oggi purtroppo ho ricevuto sempre solo delusioni e questa è l’ennesima, anche se da una parte tiro un sospiro di sollievo perché ho scansato un fosso, certe persone è meglio perderle che trovarle”, aveva dichiarato al termine dell’esperienza nel programma.











