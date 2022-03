Alessandro Verdolini: “Jessica Selassiè mi ha colpito”/ Ex Uomini e Donne si dichiara

Jessica Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha più volte sottolineato il desiderio di innamorarsi e di avere, in futuro, una famiglia come quella in cui è cresciuta. All’interno della casa, dopo aver atteso per mesi l’ingresso del “bono” si è infatuata di Barù con cui, però, all’interno del bunker di Cinecittà, non c’è stato nulla se non abbracci e gesti d’affetto naturali. Uscita dalla casa da vincitrice, Jessica sta tornando lentamente alla propria vita con una fila di corteggiatori pronti a conquistarla. Tra questi spicca anche un ex volto noto di Uomini e Donne che ha deciso di dichiararsi pubblicamente.

Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Nicole Conte, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Eva 3000, ha ammesso di essere stato profondamente colpita da Jessica Selassiè. Avendo seguito l’avventura della principessa etiope all’interno della casa di Cinecittà, Alessandro ha svelato di vedere in Jessica tutte le qualità che cerca in una donna.

Alessandro Verdolini si dichiara a Jessica Selassiè: presto la conoscenza?

Durante i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello vip, Jessica Selassiè si è mostrata in tutte le sue fragilità, con pregi e difetti conquistando il cuore del pubblico che l’ha eletta vincitrice. Jessica, tuttavia, ha conquistato anche l’ex corteggiatore Alessandro Verdolini che, ai microfoni di Eva 3000, non nasconde di essere particolarmente interessato.

“Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza” – ha ammesso l’ex Uomini e Donne. “Poi, guardando come si comporta in casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato che è ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea”, ha aggiunto. In futuro ci sarà l’occasione per un incontro tra i due?

