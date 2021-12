Alessandro Verdolini nuovo tronista di Uomini e Donne?/ “Accetterei il trono se…”

Alessandro Verdolini è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono di Andrea Nicole. L’ex tronista, però, gli ha preferito Ciprian e la scelta ha deluso fortemente Alessandro soprattutto per come è avvenuta. Dal momento in cui il percorso come corteggiatore è finito sono passate delle settimane. Il nome di Alessandro continua ad essere accostato a Uomini e Donne e parte del pubblico deldating show di canale vorrebbe vederlo sul trono. L’ex corteggiatore, dunque, a gennaio quando la trasmissione tornerà in onda dopo la pausa natalizia, sarà il nuovo tronista?

A rispondere alla domanda è proprio Verdolini che, in un’intervista rilasciata al mortale MondoTv24, ha ammesso che accetterebbe il trono sperando di trovare finalmente l’amore. “Accetterei il trono se mi venisse offerto e magari potrebbe essere la volta buona”, ha detto l’ex corteggiatore.

Alessandro Verdolini, retroscena sulla scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini non ha mai negato di aver provato un forte sentimento per Andrea Nicole e di aver pensato ad un futuro con lei. La scelta di Andrea Nicole ha cambiato tutto e, nell’intervista rilasciata a MondoTv24, l’ex corteggiatore non nasconde la delusione provata.

“Le mie sensazioni erano che ho sempre visto una preferenza di Nicole nei confronti di Ciprian. Poi andando avanti ho visto delle cose che sembravano potessero cambiare il percorso, anche se dall’inizio il pensiero che Nicole nella sua testa avesse già scelto non mi ha mai lasciato“, ha spiegato Alessandro. “Poi chi guardava da fuori mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian. Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato il la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente”, ha concluso. Alessandro, dunque, qualora dovesse arrivare la proposta del trono, accetterà davvero?



