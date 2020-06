Alessandro Viani, fidanzato Maddalena Corvaglia/ “Ama mia figlia come se fosse sua”

Alessandro Viani è il fidanzato di Maddalena Corvaglia, la ex velina bionda di Striscia La Notizia. Dopo la fine del matrimonio con Stef Burn, il chitarrista di Vasco Rossi, la bellissima Maddalena ha vissuto un momento molto complicato della sua vita. Per fortuna a riportarle il sorriso ci ha pensato l’immobiliarista milanese con cui è legata da diverso tempo. Un amore forte quello nato tra Alessandro e Maddalena come testimoniano le tantissime foto pubblicate dalla coppia sui social; foto che non passano inosservate all’occhio attento dei fan che hanno scritto alla ex velina “lui ha gli occhi buoni! Vi auguro il meglio!”. Un augurio che la Corvaglia ha gradito visto che l’uomo è riuscito a starle accanto in un momento molto complicato della sua vita. Tra i due, infatti, prima c’è stata un’amicizia e poco dopo è scoppiato l’amore. Del resto entrambi uscivano da un matrimonio finito male.

Maddalena Corvaglia fidanzato: “Alessandro Viani è nato per fare il papà”

Un amore che Maddalena Corvaglia non vuole nascondere visto che dalle pagine del settimanale Oggi parlando del compagno ha detto: “Alessandro è un uomo su cui puoi contare sempre. Generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha, e nessuno glielo vuole togliere, Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”. Non solo, anche sui social la bellissima showgirl ha voluto condividere questa grande gioia con tutti i suoi follower scrivendo una dedica speciale per il suo amato. “Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le auto-celebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi” – ha esordito nel posto la Corvaglia – “ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare … si può solo ringraziare il cielo . È facile essere circondati d’amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no??? ( per il pugliesi….) “Se sape ca allu squaiare de la nive …” Sei nell’anima in questo spazio indifeso, inizia tutto con te. Non ci serve un perché. Siamo carne e fiato”. Parole bellissime a conferma di un amore importante.



