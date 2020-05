Alessandro Viani, fidanzato Maddalena Corvaglia/ Aria di crisi? “È un uomo su cui…”

Pubblicità

Aria di crisi per Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani? Stando alle indiscrezioni delle ultime ore sembrerebbe che la quarantena per loro abbia avuto la conseguenza di raffreddare il loro rapporto. Alessandro Viani è il proprietario di un’agenzia immobiliare milanese oltre che un amico di vecchia data della Corvaglia. L’amore tra loro è però sbocciato solo due anni fa, ed è stato per i due davvero travolgente. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi, la Corvaglia parlava così del suo fidanzato: “Alessandro è un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha – e nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”.

Alessandro Viani e Maddalena Corvaglia: sui social tutto tace!

L’amore tra Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a qualche tempo fa, quando l’ex velina di Striscia ha voluto dedicargli anche delle bellissime parole d’amore con tanto di foto che li vede insieme in spiaggia. ‘Sei nell’anima, in questo spazio indifeso. Inizia tutto con te, non ci serve un perché, siamo carne e fiato…’” scriveva, citando Gianna Nannini. E ora? Cosa sta realmente accadendo alla coppia? Sui social, per ora, tutto tace.



