Alessandro Vicinanza, ballo “ses*uale” con Gloria a Uomini e Donne/ Il retroscena…

Alessandro Vicinanza e Gloria, confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, Alessandro Vicinanza e Ida Platano, al centro dello studio, hanno svelato di essere usciti nuovamente insieme e di essersi baciati. Un racconto che ha scatenato la dura reazione di Armando Incarnato, ma anche di Gloria che ha ammesso di essere rimasta spiazzata dalla scelta di Alessandro di uscire con Ida. Gloria, infatti, racconta di aver ballato con Alessandro svelando di averlo fatto in modo sensuale. Il cavaliere, tuttavia, ribatte spiegando di aver semplicemente ballato con lei e di averla sempre considerata una bella donna pur preferendo Ida per la quale ha spiegato di provare qualcosa di forte.

Alessandro, dunque, nega le parole di Gloria la cui versione, invece, viene confermata da Alessandro, il cavaliere del trono over che esce con Pinuccia e che racconta ciò che ha visto durante il ballo tra Alessandro e Gloria.

Il retroscena di Alessandro su Vicinanza e Gloria

La puntata di Uomini e Donne del 27 settembre si apre con Tina Cipollari che si accomoda accanto a Gianni Sperti dopo aver mangiato qualcosa. Alessandro, poi, chiede la parola a Maria De Filippi svelando un retroscena del ballo tra Alessandro Vicinanza e Gloria. “Quello che ho visto tra Alessandro e Gloria non era un ballo normale tra due persone amiche, era un ballo sessuale”, racconta Alessandro lasciando senza parole tutti e trovando conferma nel sorriso di Gloria.

Richiamato in studio da Maria De Filippi, Alessandro nega di essere andato oltre ribadendo semplicemente di aver sempre considerato Gloria una bella donna con cui ha semplicemente “ballato”.

