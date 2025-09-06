Alessandro Vicinanza cambia look ma il web ironizza e l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne replica così.

Alessandro Vicinanza conclude l’estate trascorsa con la fidanzata Roberta Di Padua dando una rinfrescata al suo look che, tuttavia, non è stato apprezzato da tutti i suoi fan. Per l’ex cavaliere del trono over sono arrivati diversi commenti a cui, però, lui ha risposto con il sorriso come ha imparato a fare da quando è diventato popolare sui social in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne. Da quando ha partecipato, per la prima volta, al trono over, Alessandro Vicinanza ha cambiato più volte look riuscendo, tuttavia, sempre a colpire le donne.

Durante la partecipazione a Uomini e Donne, Alessandro è stato molto corteggiato e, allo stesso modo, ha corteggiato diverse donne ma solo con due ha lasciato la trasmissione ovvero Ida Platano e Roberta Di Padua. Con quest’ultima, la storia va avanti da più di un anno e i due non solo sono sempre più innamorati ma sognano anche di formare insieme una famiglia. Sui social, la coppia condivide diversi momenti quotidiani e tra questi, uno degli ultimi pubblicati da Alessandro riguarda proprio il suo nuovo look.

Alessandro Vicinanza risponde alle critiche per il nuovo look

Alessandro Vicinanza, con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato il nuovo look ma non a tutti è piaciuto. Come ha spiegato l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne con un video successivo, infatti, c’è chi l’ha paragonata a Trump e chi a Cristiano Malgioglio. Commenti che hanno strappato un sorriso a Vicinanza e a cui ha risposto con un filmato.

“Siete stati tantissimi a scrivere. Siamo partiti da Trump, Malgioglio, Little Tony, Jerry Calà, tutto personaggi che ammiro“, dice Alessandro nel video. “Comunque il taglio l’ho dovuto fare per stare più fresco. I capelli lunghi sono complicati”, dice ancora il cavaliere che, di fronte ai tanti commenti, non ha trattenuto le risate.

