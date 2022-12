Alessandro Vicinanza chi è? Sogna un figlio da Ida Platano/ L’amore nato a Uomini e donne

Alessandro Vicinanza e l’amore per Ida Platano

Alessandro Vicinanza è al settimo cielo per la sua storia d’amore con Ida Platano. Dopo Uomini e Donne, il cavaliere sogna una famiglia e un figlio e non lo nasconde affatto. Proprio con la dama del Trono Over di Uomini e Donne è protagonista di una intervista doppia nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin, anche se la scelta della redazione è stata fortemente criticata sui social. Il popolo dei social, infatti, non ha gradito la cosa con un utente che ha sottolineato la pochezza di certi personaggi bocciando la scelta della redazione. Polemiche a parte, Ida e Alessandro da quando hanno lasciato il dating show di successo di Canale 5 si vivono la loro storia d’amore alla grande.

Le cose tra i due proseguono benissimo con il cavaliere che ha fatto recapitare alla dama delle rose rosse. Non solo, proprio Alessandro parlando della storia con Ida ha confessato dalle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine: “mi vedo già a casa sua, anche se ha visto la mia e le è piaciuta. D’altronde le case le fanno le donne”.

Alessandro Vicinanza sogna un figlio con Ida Platano

Ma non finisce qui, visto che Alessandro Vicinanza pensando ad un futuro con la compagna Ida Platano ha confessato: “vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra – ha detto Alessandro -. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”. Chissà che i due in futuro non possano davvero pensare di allargare la famiglia, visto che la parrucchiera è già mamma di un figlio nato da una precedente relazione.

Alessandro vive a Salerno e parlando proprio della sua abitazione ha rivelato: “sono geloso di casa mia e non faccio entrare tutti perché la considero il mio tempio”. Nel suo appartamento situato al centro di Salerno vivono anche le sue due chihuahua di nome Olivia e Cleopatra. Infine parlando dei difetti di Ida ha rivelato: “é un pizzico gelosa, anche se non è un difetto vero e proprio”.

