Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avvistati insieme fuori da Uomini e Donne/ Foto: è nato l’amore?

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avvistati insieme fuori da Uomini e Donne: la segnalazione

Nelle ultime settimane lo studio di Uomini e Donne ha visto il ritorno di alcuni storici protagonisti del trono Over. Dopo Ida Platano come nuova tronista, è tornato anche il suo ex Alessandro Vicinanza, che ha deciso di riprendere il suo percorso da cavaliere dove era stato interrotto proprio per frequentare fuori Ida. Così ha ricominciato a frequentare Roberta Di Padua ma le cose sono andate male e, alla fine, la dama ha abbandonato da sola il programma.

Intanto Alessandro ha deciso di svelare il suo interesse per un’altra dama: Cristina Tenuta. Così, dopo qualche tentennamento dovuto ad imbarazzo e insicurezza, il cavaliere le ha chiesto ufficialmente di incontrarsi fuori per un caffè. La dama, nonostante qualche dubbio per la mancata attrazione iniziale nei confronti di Alessandro, ha poi deciso di accettare il suo invito. Ma come sono proseguite poi le cose tra loro?

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: la frequentazione continua

Stando alla segnalazione che arriva dal web, la conoscenza tra Alessandro e Cristina prosegue a gonfie vele. I due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne sono stati infatti avvistati insieme da un telespettatore e fotografati. Lo scatto è poi arrivato a Deianira Marzano che lo ha condiviso sul suo profilo Instagram, lanciando dunque lo scoop. Nello scatto, Alessandro e Cristina sono a insieme a fare un aperitivo. Con loro c’è anche un’amica in comune. I due sono poi stati visti andar via, sempre insieme, a braccetto. Pare dunque che i due protagonisti del trono Over continuino a frequentarsi e conoscersi, e chissà che tra qualche settimana non annuncino il loro addio al programma mano nella mano…

