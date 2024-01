Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta ci riprovano a Uomini e donne/ Poi la lite con Roberta Di Padua

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: dopo l’addio ci riprovano

Con Armando Incarnato nuovamente assente, i protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 15 gennaio, come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sono stati Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. I due, dopo diversi dubbi da parte della dama, avevano deciso di provarvi e i vari avvistamenti avvenuti durante le feste natalizie, avevano fatto pensare ad un epilogo positivo. Nella scorsa registrazione, però, tra i due era arrivato il colpo di scena. Nonostante Alessandro sembrasse davvero molto preso, i due avevano chiuso la frequentazione. Come spesso capita, però, sia Alessandro che Cristina hanno fatto un passo indietro.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 15 gennaio, Alessandro e Cristina si sono accomodati nuovamente al centro studio annunciando di aver deciso di riprovarci. Tuttavia, la scelta di darsi un’altra possibilità non è stata positiva.

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: scoppia la discussione con Roberta Di Padua

L’interesse tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta non ha portato alla nascita di una storia d’amore. Nonostante la reciproca curiosità e la voglia di concedersi una seconda possibilità per non buttare subito una frequentazione che è durata qualche settimane, Alessandro e Cristina hanno capito di non poter stare insieme chiudendo nuovamente il rapporto.

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, la scelta di Alessandro e Cristina dà vita ad una discussione in studio con Roberta Di Padua indiscussa protagonista e che non concede sconti come anticipa Lorenzo Pugnaloni.











