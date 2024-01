Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, Uomini e Donne/ Lei fa ancora un passo indietro: “Non mi piace”

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta ci riprovano

Dopo aver chiuso nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta tornano ad essere i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Nella puntata del 24 gennaio, Alessandro e Cristian si accomodano nuovamente al centro dello studio raccontando di essere usciti nuovamente nonostante avessero deciso di chiudere la frequentazione. Il nuovo appuntamento, però, non ha portato a nulla di buono. Cristina, al centro dello studio, spiega di non provare più interesse nei confronti di Alessandro avendo notato in lui un cambiamento.

“Mi piaceva l’Alessandro di due o tre settimane fa. Questo Alessandro non mi piace”, spiega la Tenuta che non è seduta da sola al centro dello studio. Al suo fianco, infatti, c’è Roberta Di Padua.

Alessandro Vicinanza ancora interessato a Roberta Di Padua?

Alessandro Vicinanza ha più volte spiegato di essere felice del ritorno in trasmissione di Roberta Di Padua la quale, però, ha ribadito di non essere più interessato a lui e di aver voltato pagina volendo un uomo diverso al proprio fianco. Tuttavia, secondo Cristina, Alessandro proverebbe ancora qualcosa nei confronti di Roberta mentre Ida Platano è convinta che l’ex fidanzato abbia semplicemente usato la Di Padua.

Nel corso della nuova puntata, durante il confronto tra Alessandro, Roberta e Cristina, ci sarà una discussione di fuoco al centro dello studio. Come si concluderà, dunque, tra il cavaliere salernitano e le due dame?











