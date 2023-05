Alessandro Vicinanza e Ida Platano in crisi?/ Una segnalazione allarma i fan…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi?

Dopo sei mesi d’amore, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno affrontando la prima crisi di coppia? Ad alimentare i dubbi dei fan di Uomini e Donne sono alcune segnalazioni riportate dagli esperti di gossip sui social. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Ida e Alessandro stanno vivendo la relazione a distanza anche se ci sarebbero i presupposti per la convivenza. Sui social, Ida e Alessandro si mostrano sereni insieme durante i weekend che si concedono per vivere la storia. Tuttavia, i fan non nascondono di essere preoccupati alla luce di alcune segnalazioni anonime riportate dagli esperti di gossip e che potrebbero riferirsi proprio all’ex dama e all’ex cavaliere del trono over.

Uomini e Donne, rivoluzione al Trono Over/ "Fuori Aurora Tropea, pronti a tornare due celebri protagonisti"

A riportare l’ultima segnalazione è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso lo screenshot di un messaggio ricevuto da una ragazza che ha scelto di restare anonima chiedendo anche di coprire i nomi dei protagonisti di Uomini e Donne di cui parla. Il messaggio condiviso da Deianira ha così scatenato immediatamente i commenti dei fan.

Jack Vanore: grave lutto per l'ex Uomini e Donne/ "Venuta a mancare una persona..."

La segnalazione di Deianira Marzano: ipotesi su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Nel messaggio pubblicato da Deianira Marzano non si fa affatto riferimento ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza. tuttavia, la lunghezza dei nomi censurati, come sottolinea Isa e Chia, ha immediatamente fatto pensare che i protagonisti del messaggio fossero proprio loro.

“Ciao Deia, sono una ragazza a cui scrive (nome censurato) del trono over, quello che sta con (nome censurato) del trono over. Ho girato i messaggi anche ad Amedeo. Addirittura un giorno mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Perchè altrimenti qualcuno poteva fotografarlo. Spero esce tutto fuori, ti giro tutto”, è il testo del messaggio.

Uomini e donne story, è polemica sul web/ Pubblico in rivolta "qual è il senso?"













© RIPRODUZIONE RISERVATA