Alessandro Vicinanza e Ida Platano, lite a Uomini e Donne/ I dubbi di Mario e Roberta sui sentimenti…

Alessandro Vicinanza: lite con Cristina Tenuta e Ida Platano

Alessandro Vicinanza si scontra prima con Cristina Tenuta e poi con Ida Platano a Uomini e Donne. Cristina che è uscita con Alessandro per qualche settimana esorta il cavaliere a fare chiarezza dentro di sè e a fare un gesto per Roberta Di Padua. Il consiglio di Cristina, però, scatena la dura reazione di Alessandro il quale svela di aver chiuso con lei anche per alcuni atteggiamenti e differenze come il non amore di Cristina per gli animali. A tal proposito, Aurora Tropea lancia una frecciatina a Cristina portandole un regalo e la dama si scaglia contro Alessandro. “Non permetterti di dirmi che non amo gli animali. Dopo la morte del mio cane ho sviluppato un’allergia e ho decido di non averne più”.

Nella discussione s’intromette anche Ida Platano contro cui Alessandro si scaglia duramente. “Ogni volta s’intromette nelle mie cose mentre io non lo faccio mai. Pensa ai tuoi problemi. Io non entro nelle tue dinamiche e mi è dispiaciuto anche vederla dimagrita perché mi sono reso conto che non è stata bene”.

I dubbi di Mario Cusitore e Roberta Di Padua

Di fronte al durissimo e acceso botta e risposta tra Alessandro e Ida, Mario Cusitore ammette di avere dubbi sui sentimenti che Ida e Alessandro proverebbero ancora l’uno dei confronti dell’altra. “Io non ho più nulla nei confronti di Alessandro e ho già risposto a questa domanda”, sbotta Ida. Anche Alessandro ribadisce di non provare più nulla per Ida, ma Mario non appare molto convinto. “Se non riesci a dire il nome del corteggiatore vuol dire che ti brucia ancora”, spiega Mario.

Dello stesso parere del corteggiatore di Ida è anche Roberta Di Padua: “Anch’io la penso come Mario”, dice Roberta che poi rifiuta non solo di uscire con Alessandro, ma anche di ballare.

