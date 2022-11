Alessandro Vicinanza e Ida Platano, nessun rapporto intimo/ A Uomini e Donne…

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: la storia continua

La storia tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano continua nonostante Riccardo Guarnieri abbia provato a mettere in guardia Rida dall’interesse di Alessandro. Durante il botta e risposta tra Riccardo e Ida, s’intromette anche Roberta Di Padua. “Vorrei capire l’evoluzione di questo rapporto”, dice Roberta Di Padua che non ha mai creduto nell’interesse di Alessandro ed è convinta che gli faccia comodo continuare a frequentare Ida.

Anche Armando Incarnato è d’accordo con Roberta che poi commenta ancora così: “Ogni volta ci ritroviamo lei che parla con Riccardo e non capiamo l’evoluzione di questo rapporto”. Ida Platano ribatte a Roberta esortandola a pensare al proprio percorso ribadendo di voler capire personalmente se piò fidarsi o meno di Alessandro.

La domanda di Roberta Di Padua ad Ida Platano

Roberta Di Padua non si arrende e continua a chiedere a Ida Platano dettagli della sua relazione con Alessandro Vicinanza. “Sono tre mesi che esci con questo ragazzo, ma ti piace o non ti piace? Possibile che tra voi ci sia stato solo un bacio?”, chiede la Di Padua che non crede nel loro rapporto. “Non è successo altro”, conferma Maria De Filippi.

“Se ci fossi stata io al tuo posto sarei stata massacrata avendo dato un solo bacio in tre mesi”, sbotta Roberta. “Secondo te Alessandro non mi desidera? Mi desidera sì. Non è che due persone devono andare per forza oltre. Io non è che non sento il desiderio di Alessandro o non provo attrazione. Ho solo voglia di aspettare”, puntualizza la Platano.

