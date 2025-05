Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua procede a gonfie vele e, a distanza di più di un anno da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e donne, sono sempre più innamorati. La prova arriva direttamente dal profilo Instagram dell’ex cavaliere del trono over che ha regalato ai fan una foto bellissima in cui è con Roberta. Passionali, nello scatto in questione, i due si baciano a letto condividendo l’enorme amore che è nato tra loro e che sta diventando sempre più forte. All’inizio della loro storia, in pochi avrebbero scommesso sulla durata della storia in cui, invece, entrambi hanno deciso di investire tantissimo.

Roberta, infatti, ha permesso ad Alessandro di entrare totalmente nella sua vita presentandogli la persona più importante per lei, il figlio. Da parte sua, Alessandro è entrato in punta di piedi nella vita del bambino con cui oggi è diventato molto complice.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: presto la convivenza?

Nonostante stiano insieme da più di un anno, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non convivono ancora. Una scelta che, probabilmente, è dovuta alle rispettive posizioni professionali: Alessandro, infatti, vive e lavora a Salerno mentre Roberta vive e lavora a Cassino. Nonostante la distanza, i due riescono a vedersi spesso, ma per il momento, la convivenza non sembrerebbe in progetto anche se la coppia vorrebbe davvero allargare la famiglia. Se, infatti, Roberta è già mamma di Alex, Alessandro Vicinanza non è ancora papà e più volte ha sottolineato il desiderio di avere un figlio.

Per la coppia, dunque, tra i tanti progetti, tutto procede a gonfie vele. L’estate così potrebbe essere l’occasione giusta per concretizzare qualche progetto di coppia e coronare un amore che, nato in tv, sta diventando sempre più importante.