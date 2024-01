Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano insieme Uomini e Donne/ Bacio e colpo di scena in studio!

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono una nuova coppia di Uomini e Donne: le anticipazioni

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni che arrivano da IsaeChia, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno lasciato insieme lo studio. L’ex di Ida Platano, nella registrazione del 30 gennaio, ha manifestato tutto il suo interesse per la dama, dichiarando di volerle dare l’esclusiva. Roberta, in risposta, si è detta non pronta a questo passo, perché non fiduciosa nelle reali intenzioni del cavaliere.

Eppure sono bastate poche ore per farle cambiare completamente idea. Stando alle anticipazioni, Alessandro e Roberta, dopo un bacio appassionato a centro studio, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Ma andiamo per gradi.

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, Roberta di Padua è tornata al centro dello studio per aggiornare il pubblico sul suo rapporto col nuovo cavaliere Gianluca e su quello con Vicinanza. Dopo aver spiegato di aver sentito Alessandro e aver visto Gianluca per un’oretta ma senza particolari risultati, Roberta ha ballato con Vicinanza. I due erano così stretti l’uno all’altro che Gianni Sperti li ha invitati a riflettere bene sul loro rapporto, continuando a conoscersi meglio fuori dal programma.

Dopo alcune insistenze in studio, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme il programma e continuare fuori la loro frequentazione. Hanno dunque coronato il momento con un appassionato bacio a centro studio. Una vera e propria sorpresa per il pubblico, anche se Roberta, in realtà, non ha mai negato di provare per lui una forte attrazione fisica. Ma sarà amore?











