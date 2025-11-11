Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono tornati a Uomini e Donne come ospiti e il cavaliere ha spiazzato la fidanzata.

Sorpresa per i fan storici di Uomini e Donne nella registrazione di oggi, martedì 11 novembre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio è tornata una delle coppie più amate ovvero quella di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua che, prima di lasciare insieme la trasmissione, hanno dovuto superare degli ostacoli. Le strade di Alessandro e Roberta si sono incrociate più volte. Tuttavia, in un primo momento Roberta era molto presa da Riccardo Guarnieri con cui aveva lasciato il programma mentre Alessandro da Ida Platano con cui, a sua volta, aveva lasciato la trasmissione.

Tornati entrambi single, i due si sono ritrovati nuovamente nel parterre del trono over dove hanno ricominciato a frequentarsi. Nonostante dubbi e paure, il cavaliere e la dama hanno così scelto di lasciare il dating show di canale 5 per provare a viversi lontano dia riflettori e, ad oggi, i fanno hanno dato ragione ad entrambi.

Il gesto di Alessandro Vicinanza per Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno fatto sul serio sin dai primi momenti insieme ma più passa il tempo e più l’amore così come la voglia di stare insieme cresce. La coppia che non ha mai nascosto di sognare di poter allargare la famiglia non ha ancora fatto il passo della convivenza ma ad oggi potrebbe essere più vicino del previsto.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione dell’11 novembre 2025, Alessandro e Roberta sono tornati in studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro relazione e proprio nello studio dove tutto è nato, l’ex cavaliere ha deciso di sorprendere la fidanzata portandole le chiavi della sua casa. Un gesto che presume la volontà di iniziare una convivenza a tutti gli effetti.

