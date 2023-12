ALESSANDRO VICINANZA E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ Lei: “Mi ha fatto una sorpresa ma…”

Roberta Di Padua ci riprova con Alessandro Vicinanza

Tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua è tornato il sereno, ma non è cambiato assolutamente nulla. Dopo la lite avvenuta nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Roberta racconta di aver ricevuto una sorpresa da Alessandro che l’ha raggiunta a Cassino, dove la dama vive e lavora, con un peluche. “Abbiamo trascorso insieme 5 minuti, il tempo di un caffè, perché dovevo andare a lavoro”, spiega Roberta.

La dama, inoltre, spiega di aver poi discusso più volte con Alessandro il quale le ha ribadito la volontà di conoscere altre persone. Da parte sua, il cavaliere salernitano ammette di essere molto interessato ad una dama del parterre di cui non svela l’identità e di aver paura di non essere corrisposto al punto da non avere il coraggio di chiederle di uscire. Nonostante tutto, però, Roberta decide di andare avanti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: dopo la lite, torna la pace

Dopo un primo appuntamento e vari baci, Roberta Di Padua, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aveva espresso il desiderio di conoscere solo Alessandro Vicinanza rinunciando ad incontrare altri cavalieri. Un desiderio che, però, Alessandro non ha condiviso spiegando di non sentirsi affatto impegnato e di non volersi precludere la possibilità di conoscere altre persone. Pur essendo interessato a Roberta e pur ammettendo di stare davvero bene con lei, Alessandro, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, ha spiegato di essere interessato anche ad un’altra dama del parterre.

Alessandro, però, temendo di non essere corrisposto, ha spiegato di non voler svelare l’identità della dama in questione. Un atteggiamento che, però, non è piaciuto a Roberta che, non volendo vedere Alessandro con altre persone, ha preferito rinunciare alla conoscenza.

Roberta Di Padua e il passo verso Alessandro Vicinanza

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 dicembre, però, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua regalano un colpo di scena al pubblico del programma di Maria De Filippi. Dopo la lite, i due si sono ritrovati e hanno continuato a vedersi e a frequentarsi. In studio, così, Roberta decide di portare avanti comunque la frequentazione nonostante la scelta di Alessandro di conoscere anche altre persone.

In studio, Roberta non nasconde di essere molto interessata ad Alessandro, di stare bene con lui e di volerlo conoscere ancora di più accettando così di vederlo uscire con altre persone.











