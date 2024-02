Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei: “Mi stavo innamorando di te”

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: un confronto per ricominciare

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 8 febbraio. Il cavaliere salernitano, come svelano le anticipazioni di Witty Tv e di Lorenzo Pugnaloni, nonostante stia provando ad andare avanti conoscendo altre dame del parterre del trono over, non riesce a dimenticare Roberta Di Padua. Il cavaliere, così, decide di fare un passo nei confronti della dama scrivendole un messaggio per provare ad abbattere quel muro che Roberta ha eretto dopo aver lasciato la trasmissione non riuscendo a vederlo insieme ad altre donne.

Tornata in trasmissione, Roberta ha spiegato di non voler più frequentare Alessandro avendo capito che non è il tipo d’uomo che vuole al proprio fianco. Alessandro, da parte sua, non fa che ribadire il proprio interesse e, nella puntata in onda oggi, proverà ad ottenere da Roberta una seconda possibilitò.

Roberta Di Padua chiude con Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza, al centro dello studio di Uomini e Donne, racconta di aver scritto un messaggio a Roberta Di Padua e di averla sentita per tutta la settimana. Il cavaliere salernitano ribadisce così di essere fortemente interessato a Roberta e di essere disposto a concederle l’esclusiva. La dama, tuttavia, stavolta non ricambia.

“Quando sono andata via, io mi stavo innamorando di Alessandro“, sbotta Roberta che, dopo essere stata male per il cavaliere salernitano, non sembra disposta a credergli al punto da voler conoscere altri cavalieri del parterre.











