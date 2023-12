Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lui vuole conoscere Cristina Tenuta, lei…

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, confronto a Uomini e Donne

La frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua continua, ma tra il cavaliere e la dama del trono over gli alti e i bassi continuano. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 dicembre, Alessandro e Roberta tornano ad avere un confronto al centro dello studio raccontando di aver avuto una discussione a causa del desiderio di lui di conoscere anche Cristina Tenuta e cominciare una frequentazione con lei. Un desiderio che Roberta non condivide. La dama, infatti, è convinta che il loro rapporto abbia raggiunto un livello tale da escludere una frequentazione con altre persone.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Alessandro tra Roberta e Cristina

Alessandro, deciso a non fare un passo indietro e a conoscere Cristina, anche solo per curiosità, le ha così fatto recapitare dei palloncini in camerino per invitarla a bere un caffè.

La reazione di Cristina Tenuta alla proposta di Alessandro Vicinanza

Di fronte all’interesse e all’invito di Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta decide di declinare l’invito spiegando di non essere interessata e soprattutto perché non lo trova rispettoso nei confronti di Roberta Di Padua che sembra essere molto più avanti nei sentimenti rispetto ad Alessandro.

Se, dunque, Cristina rifiuta di uscire con Alessandro, almeno per il momento, Roberta, per tutto il resto della puntata, non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento del cavaliere salernitano che ha provato a recuperare invitandola più volte a ballare, ma senza successo.











