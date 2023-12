Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e donne/ “Mi sento libero”: lei reagisce…

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: primo appuntamento dopo il ritorno di lui a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Roberta Vicinanza, al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 13 dicembre, si confrontano dopo aver trascorso una serata insieme. Dopo un chiarimento in studio, la dama e il cavaliere hanno deciso di uscire insieme e l’appuntamento ha regalato grandi emozioni alla fama.

“Abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati. Ci sono stati degli avvicinamenti importanti”, spiega Roberta Di Padua che, tuttavia, non nasconde di avere dei dubbi su Alessandro. 2I dubbi ci sono sempre. Piano piano mi passeranno. Penso che, dopo la serata trascorsa insieme, non ci dovrebbe essere nessuno accanto a me“, spiega la dama. “E’ stata la prima volta per me dopo un anno. Sono stato benissimo, ma la cosa che non mi va giù è partire con il piede di guerra. Preferisco essere giudicato oggi e non per le cose che ho fatto. Oggettivamente, io oggi mi sento libero e te l’ho detto anche ieri sera”, spiega il cavaliere.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: nessuna esclusiva

Di fronte alla voglia di Alessandro Vicinanza di uscire e conoscere altre donne, Roberta Di Padua non nasconde la propria delusione. “Non sento la necessità di uscire con altre persone e quindi io metto un punto. Siccome sei un uomo, hai 40 anni e sai benissimo quello che vuoi fare, io non dico nulla, ma è assurdo quello che vuoi fare dopo l’anno scorso perché mi conosci già“, sbotta Roberta.

“Io non me la sento di dare l’esclusiva”, ribadisce il cavaliere salernitano. “Ha ragione Roberta, non è una nuova conoscenza. Ti piaceva tantissimo, vi rivedete dopo tanto tempo, vi baciate e poi che fai? Metti lei insieme alle altre? Hai sbagliato a ricominciare”, commenta Gianni Sperti. “Non mi sento coinvolto a tal punto da dire solo te e basta”, dice ancora Alessandro mentre Roberta ribadisce di volere l’esclusiva.

